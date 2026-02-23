Ponuka prišla znenazdajky. O olympijský ľad sa starali aj slovenskí rolbári

Slovensko malo na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo zastúpenie nielen medzi športovcami. Igor Nemeček, bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), mal pod palcom celý hokejový turnaj a práve on zabezpečil prácu ďalším Slovákom.
Boli medzi nimi Filip Rehorovič a Tomáš Kováč, tí sa v dejisku hier starali o kvalitu ľadovej plochy.
Obaja sa doma na Slovensku podieľajú na príprave ľadu na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
„Prišlo k tomu znenazdajky. Ponuku dostal iný kolega, ale nemohol ju prijať a vedúci štadióna potom oslovil mňa. Toho ešte predtým zasa oslovil pán Nemeček," vysvetlil Kováč pre TASR.
Slovenskí rolbári sa starali o ľad počas zápasu Slovensko - Taliansko v menšej RHO Aréne, kde pôsobili aj v ostatných zápasoch ženského turnaja. Odmenou im bolo ženské finále už v hlavnej hale Santa Giulia.
„Je to zážitok na celý život, už len vidieť všetky tie hviezdy za plexisklom, je to zážitok na celý život," uviedol Rehorovič.
„Beriem to tak, ako keby som jazdil pre každého iného. Nie je to nič špecifické, čo sa týka samotnej práce, ale samozrejme pôsobiť na olympiáde je veľká česť," dodal jeho kolega.
Rehorovič však vysvetlil, že niečo sa predsa len museli naučiť inak. „Rozdiel bol, že my máme v Bratislave klasickú rolbu s dekou vzadu a tu majú nový modernejší systém, najmä to sme si museli osvojiť.“
Kováč tiež prezradil zaujímavosť, diváci ju mohli zaznamenať počas reklamných prestávok. „Týkala sa mrazenia. Aby bol ľad dobrý a kvalitný, každú prestávku chodili merať jeho teplotu.“
Rehorovič pre TASR zhrnul, čo si okrem práce obaja rolbári z Milána odniesli. „Na ceremoniál sme sa nedostali, ale odniesli sme si pekné spomienky a zážitky. Chceli sme si pozrieť aj futbal, keďže sme okrem hokeja aj fanúšikovia futbalu, ale nestihli sme to.“
Na záverečnú otázku, či fandia milánskemu AC alebo Interu obaja reagovali so smiechom: „My skôr Neapolu.“
