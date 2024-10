Slafkovský má status hviezdy, mladí šancu na premiéru. Vyhrá NHL konečne tím z Kanady?

Postupne, od najstarších, sú to Tomáš Tatar (33 rokov, New Jersey Devils), Erik Černák (27, Tampa Bay Lightning), Martin Fehérváry (25, Washington Capitals), Martin Pospíšil (24, Calgary Flames), Šimon Nemec (20, New Jersey Devils), Juraj Slafkovský (20, Montreal Canadiens) a Samuel Honzek (19, Calgary Flames).

Fanúšikovia najlepšej hokejovej ligy sveta dostali ako predjedlo dva zápasy v Prahe medzi New Jersey a Buffalom. Sezóna v Severnej Amerike sa začína z utorka na stredu zápasom Seattlu proti St. Louis. Načo sa môžeme tešiť a čo očakávať od 107. ročníka NHL?

Berúc do úvahy vysoko konkurenčné prostredie v NHL, ani jeden z našich hráčov, vynímajúc Honzeka, by sa nemal obávať o svoje miesto v klubovej hierarchii. Avšak status klubovej hviezdy má len útočník Montrealu.

Táto sezóna NHL môže mať pre napredovanie slovenského hokeja nesmierny význam. Prvé zápasy v NHL by si mohla odkrútiť ďalšia sedmička Slovákov. Najväčšiu šancu z nich majú zástupcovia zo silných slovenských ročníkov 2004 a 2005.

Má na to zručnosti, postavu, povahu i postavenie v Montreale. V historicky najúspešnejšom klube sveta by mal hrať v prvej formácii.

Slafkovský by po podpise osemročnej zmluvy v hodnote 60,8 milióna dolárov, ktorá začne platiť až od nasledujúcej sezóny, mal spraviť ďalší krok k tomu, aby sa stal jedným z najdominantnejších silových útočníkov v NHL.

Aj keby nenaskočil na ľad a klub ho pošle do AHL, dá sa očakávať, že Honzek bude patriť k prvým voľbám, keď "plamene" budú načierať do svojich farmárskych vôd.

O čosi menšiu šancu na prvý tím má dvojica dynamických útočníkov, Filip Mešár z Montrealu a Adam Sýkora z New Yorku Rangers.

Menšiu pravdepodobnosť prvého štartu v NHL má brankár Samuel Hlavaj, ktorý by sa mal pobiť o jednotku na farme Minnesoty Wild. V prípade brankárskych problémov v hlavnom tíme "divochov" by mohol naskočiť aj v NHL. V reprezentácii Slovenska pozíciu, keď zrazu naskočil do prvého tímu, zvládol s bravúrou.

Menšiu šancu na premiéru v NHL má aj Jakub Demek, ktorý patrí organizácii Vegas Golden Knights. Mohutný útočník je použiteľný najmä do tretej či štvrtej formácie. V prípade potreby na týchto pozíciách v zostave, by sa Vegas mohlo spoľahnúť aj na Demekove služby.

Rodený Košičan má v strednodobom horizonte dobre našliapnuté dostať sa raz do NHL. Vzhľadom na to, že bol v roku 2021 draftovaný až v štvrtom kole zo 128. miesta, pravidelné miesto v zostave tímu AHL nie je málo. Z farmárskej AHL do NHL je totiž vždy veľmi blízko.