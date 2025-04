Piatu ligu opúšťa ďalší klub. Hráčov zaujímajú iba peniaze, krúti hlavou prezident

Prší, fúka vietor, svieti slnko, krivé ihrisko, mäkké lopty, tieto argumenty sme počúvali pravidelne. Už to proste ďalej nešlo,“ krúti hlavou Jobbáď.

Koniec futbalu v Krásnohorskom Podhradí bol podľa prezidenta iba otázkou času. Skôr či neskôr by k tomuto stavu došlo.

Nerozumiem klubom, ktoré sú ochotné takto rozdávať peniaze. Chlap, ktorý celý týždeň drie ako kôň dostane sedemsto eur. A takú istú sumu má dostať niekto, kto si príde štyrikrát za mesiac kopnúť do lopty? Nepovažujem to za správne,“ uviedol.

„Mali sme tu chlapcov, ktorých sme nevideli hrať a už sa pýtali, koľko dostanú. Keby sme teraz dali avízo, že hľadáme futbalistov za trojcifernú sumu, od rána mi zvoní telefón. Ale prečo by sme to robili?

Do amatérskeho futbalu v posledných rokoch vstúpili peniaze, čo mu podľa šéfa FK Krásnohorské Podhradie mimoriadne ublížilo.

„Súčasným hráčom je v drvivej väčšine jedno, za koho hrajú. Im sa nechce trénovať, hrať, cestovať, proste nič. Zaujímajú ich len to, koľko dostanú za zápas,“ dodal.

Za posledné roky nebol klub, ktorý by z okresu postúpil do kraja. Na čo sa potom pachtia? Nerozumiem tomu...,“ uviedol.

Kedysi sa najlepšie tímy z prevej okresnej triedy vyrovnali mužstvám zo spodnej časti piatej ligy, no dnes sa na ne nechytajú.

My sme kedysi drali trávu, vyše štyridsať zápasov sme doma neprehrali. Dnes mladí ani nevedia, proti komu hrajú,“ lamentuje.

„Nemyslím si, že to spôsobila pandémia. Problém je v generačnej výmene, dnešní mladí majú proste iné záujmy.

Úroveň amatérskeho futbalu podľa neho v posledných rokoch klesla. A nebude to lepšie. „Chlapci, ktorí by si kedysi nezahrali v okrese sú dnes lídrami v štvrtej, piatej lige. Taký je fakt,“ tvrdí.

„Tréner nemohol ani zvýšiť hlas, pretože sa niekto urazil a neprišiel. Každý o sebe tvrdil, že hral dobre a chybu hádzal na spoluhráča. Ale takto to vo futbale nefunguje,“ dodal s tým, že bez tréningu sa hrať futbal nedá. V piatej lige určite nie.

Skúsia to dať dokopy

Funkcionári v Krásnohorskom Podhradí sú po smutnom konci nešťastní. Napriek tomu spravia všetko preto, aby klub v lete prihlásili do okresnej súťaže.

„Momentálne odpočívam a musím povedať, že vôbec mi nechýba neustále sa prosenia hráčom, aby prišli na zápas.

Uvidíme, čo bude v lete, ak to chceme dať dokopy, okrem hráčov potrebujeme aj funkcionárov.

Nechcem znevažovať okresnú súťaž, ale, ak by sme to dali dokopy, okamžite budeme chcieť postúpiť. Pretože úroveň v okrese, čo sa týka rozhodcov a ďalších aspektov, to sa s krajom nedá porovnať,“ uzavrel prezident FK Krásnohorské Podhradie Ladislav Jobbáď.

Tabuľka V. ligy Juh VsFZ