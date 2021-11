Hokej mám v DNA. Som Ondrej Rusnák a toto je môj príbeh

Narodil som sa v revolučnom roku 1989. Útle detstvo som prežil vo Fínsku, kde otec začiatkom 90-tych rokov končil aktívnu kariéru. Odmalička som tak bol zvyknutý na ľad, štadión a puk. Navyše šport ma odjakživa bavil a nepamätám si tréning, či zápas, na ktorý by som šiel z donútenia.

Ondrej Rusnák (32) pracuje od októbra pre Sportnet ako hokejový insider. V rubrike Príklepy ponúkne rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Toto je jeho príbeh.

To ma zastavilo asi v najhoršom možnom čase. Mal som devätnásť rokov, „vo vrecku“ čerstvý titul so Slovanom popri hráčoch ako Marek Uram, Robo Döme a ďalší.

Ondrej Rusnák (vľavo) v zápase proti Fínsku na MS hráčov do 20 rokov. (Autor: TASR/AP)

Po šampionáte si spoluhráči začali budovať športové kariéry, no a ja som sa vybral s kolenom na operačnú sálu. Bohužiaľ, prvá operácia nevyšla a už sa to nabaľovalo. Pod skalpelom som sa ocitol následne ešte štyrikrát.

Spolu s ďalšími sme na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade pred dvanástimi rokmi vyradili vo štvrťfinále favorizovaný tím USA. Zápas sledovalo v hľadisku takmer dvadsaťtisíc fanúšikov. Po desiatich rokoch sme postúpili do semifinále. Všetci sa radovali, len ja som 'kňučal' od bolesti u doktorov. Zblokoval som strelu, pričom o päť sekúnd neskôr sme dali rozdielový gól. Turnaj som dohral na tabletkách a injekciách.

„Máš koleno ako šesťdesiatnik a je vylúčené, aby si ešte niekedy hral profesionálne hokej,“ bola veta, ktorú mi v rôznych verziách vraveli ortopédi. Až na jedného, pre mňa PÁNA doktora Holibku. Koleno sa mi po vyše dvojročnej absencii dostalo do 'hrateľného' stavu.

Počas obdobia operácií a rehabilitácií, som začal študovať geografiu na Univerzite Komenského. Pozerať sa na mapy, čo kde je a ako to vzniklo, je moja záľuba doteraz. V kútiku duše som sa však chcel vrátiť na ľad a vedieť, či v hokeji ešte niečo dokážem. Aby sa tak stalo, navštívil som asi tucet lekárov.

Pravda je, že medzi mužmi som už nebol hokejista, ktorý by robil 40-50 bodov za sezónu. Patril som skôr k zodpovedným hráčom, ktorí vedeli ubrániť oslabenie, robiť spoluhráčov okolo seba o trošku lepšími, možno aj na úkor kanadských bodov. V preklade to znamenalo, že do lepších líg som bol nepredajný artikel.

Ak som aj chytil obdobie, keď som pravidelne bodoval a hral v päťke s hráčmi ako Jano Pardavý, či Arne Kroták, do mesiaca som sa opäť zranil.

V tomto smere som bol ako z porcelánu. Raz som si dokázal obnoviť zranenie zápästia aj pri otváraní džemu😊.

Ako funguje slovenský hokej?

Po rokoch na Slovensku, kde som hral v Slovane, Trenčíne, Žiline a Poprade, som odišiel do maďarskej ligy, kde to bolo zo športovej stránky fajn. Najväčšie športové sny už, ale boli pasé. V 29 rokoch som po ďalšom vážnom zranení zavesil korčule na klinec.