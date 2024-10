Chuťovky z NHLky: Honzek, Dvorský, Mešár. Čaká Slovákov sezóna debutov?

NEW YORK. Sezóna 2024/25 sa v NHL začína už tento piatok. Jej základná časť potrvá do 18. apríla a o víťazovi Stanley Cupu sa rozhodne v júni. Vstúpi do nej 32 tímov, rovnaký počet ako vlani, iba Arizonu nahradí Utah. Ku každému z nich sme si v podcaste Chuťovky z NHLky aj v článku pripravili niekoľko riadkov o tom, čo bude zaujímavá story na sledovanie.

Zároveň sme sa však zamysleli aj nad Slovákmi. Stále miesto v profilige majú iba šiesti - útočníci Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar a Martin Pospíšil a obrancovia Erik Černák, Martin Fehérváry a Šimon Nemec. Osobne však vidím reálne i štarty Kocha, Kelemena, Regendu a Honzeka a verím, že šanca na debut si nájde Dalibora Dvorského a Filipa Mešára.

O Slafkovskom, Nemcovi, Pospíšilovi i Fehérvárym si myslím, že majú na to, aby prekonali svoje doterajšie maximá. Tomáš Tatar by sa mohol vrátiť aspoň k číslam z prvej sezóny v drese New Jersey (a prekonať 30-bodovú hranicu) a Erik Černák zas k štatistikám zo sezón odohratých so staro-novým kolegom Ryanom McDonaghom. Tabuľka: Predpoveď na bodové zisky Slovákov v sezóne 2024/25

Meno Zápasy Góly Asistencie Body Juraj Slafkovský 82* 24 43 67 Martin Pospíšil 82* 14 25 39 Tomáš Tatar 82* 15 18 33 Šimon Nemec 82* 5 23 28 Martin Fehérváry 82* 7 13 20 Erik Černák 82* 3 15 18 Patrik Koch 12 0 3 3 Dalibor Dvorský 9 1 2 3 Samuel Honzek 8 1 2 3 Miloš Kelemen 6 0 1 1 Pavol Regenda 4 0 0 0 Filip Mešár 2 0 0 0

*stálice v NHL dostali predpoveď za predpokladu odohratia 82 zápasov

Debutu sa pravdepodobne ako prvý dočká Samuel Honzek. Vyzerá to tak, že by mohol mať miesto v prvom tíme už zabezpečené, keďže nevycestoval na predposledný prípravný zápas spolu s viacerými oporami a stabilnými hráčmi Flames. Mojím čiernym koňom na prerazenie a nové maximum v počte zápasov v jednej sezóne NHL je Patrik Koch. Obranca Utahu odohral v príprave vydarené zápasy a v stretnutí proti Coloradu si pripísal tri asistencie a štyri plusky.

*podcast bol nahrávaný v stredu 1. Anaheim Ducks vstupujú do sezóny s novým lídrom. Aký bude Radko Gudas kapitán? Jeho úlohou nebude doviesť “káčerov” k veľkým výhram a Stanley Cupu. Ducks na tento cieľ ešte nemajú. Vedenie týmto krokom sleduje, aby si z jeho pracovnej morálky, nasadenia, bojovnosti a obety pre tím zobrali čo najviac mladé pušky, ktorých Ducks majú neúrekom. "Po tom, čo sme si našli čas na zhodnotenie nášho tímu z posledných sezón, sa Radko prejavil ako prirodzený líder, ktorý má všetky vlastnosti kapitána a rešpekt spoluhráčov, nášho personálu a svojich kolegov. S mladou skupinou hráčov, ktorí sa etablujú v NHL, sme cítili, že je potrebné, aby náš tím viedol veterán. Radko je príkladom toho, čo znamená byť profesionálom, ako sa správať na ľade i mimo neho a v komunite, a je mentorom našej mladej skupiny, z ktorej sa neskôr vyvinú ďalší lídri mužstva," povedal o Čechovi generálny manažér Pat Verbeek.

2. Pri Bostone Bruins sa momentálne rieši predovšetkým jediné. Čo s Jeremym Swaymanom? Američan mal byť ich brankárskou jednotkou, no deň pred štartom základnej časti stále nemá ako neobmedzene voľný hráč nový kontrakt. Prezident klubu Cam Neely naznačil, že mu Bruins ponúkli osemročnú zmluvu s platom osem miliónov ročne. Hráčov agent to však poprel a označil to za neférové vyjadrenie s tým, že sa v najbližších dňoch poradia, ako budú ďalej postupovať. Ak sa Boston a Swayman nedohodnú do 1. decembra, príde o celú sezónu. Na druhej strane je možné 25-ročného rodáka z Aljašky vymeniť, keďže má vysokú hodnotu. Pri Bruins sa dlho zdalo, že ich organizácia funguje ako švajčiarske hodinky. Dlhodobo patrili medzi favoritov alebo aspoň nadpriemer. Ak by však prišli o Swaymana, bola by to azda najväčšia rana za veľmi dlhý čas.

Jeremy Swayman. (Autor: SITA/AP)

3. Buffalo Sabres v príprave na sezónu 2024/25 v šiestich zápasoch vyslali na súperových brankárov až 215 striel, najviac spomedzi všetkých tímov. V priemere je to zhruba 36 striel na stretnutie. Troch súperov pritom prestrieľali dvojnásobne pomermi 43:18, 41:16 a 44:21. Je to predzvesť, že navrátilec Lindy Ruff a “šable” sú proste láskou, ktorá nehrdzavie a spojením, ktoré funguje aj po rokoch? A bude práve on mužom, ktorý tím dovedie do play-off po 13 sezónach a ukončí najdlhšiu sériu nepostupov v NHL?

4. V drese Calgary Flames by si v nadchádzajúcom ročníku mohli zahrať dvaja Slováci. Pri Martinovi Pospíšilovi bude zaujímavé sledovať, či vydrží na pozícii centra a či naozaj skúsi práve on prebudiť Jonathana Huberdeaua. Pri Samuelovi Honzekovi sa zas ukáže, či vedenie myslelo vážne svoje slová o tom, že “kto v kempe predvedie najlepšie výkony, vyslúži si miestenku v A-tíme”. Ak áno, nepochybne bude súčasťou otváracej zostavy nového ročníka.

5. Obávam sa, že Carolina Hurricanes premrhali najlepšiu šancu na zisk Stanleyho pohára. V uplynulých rokoch išlo o takticky takmer dokonalé mužstvo, ktoré na ľade dominovalo, ale v play-off im skrátka chýbala guráž víťazov. Na papieri pôjde v novej sezóne, predovšetkým v defenzíve, o slabšie mužstvo, než akým boli v minulých rokoch. Prišli o Bretta Pesceho a Bradyho Skjeia. V posledných štyroch sezónach patrili “hurikáni” vždy k piatim najlepšie brániacim tímom. Nedivil by som sa, keby tentoraz v elitnej spoločnosti chýbali.