VIDEO: Pospíšil sa zranil, zápas nedohral. Značne frustrovaný zahodil prilbu

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom vyhrali v zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 5:1.

Zhodne tromi bodmi k tomu prispeli Brayden Point (2+1), Nikita Kučerov (1+2) i Jake Guentzel (0+3).

Černák odohral 18:38 min a pripísal si plusový bod. Winnipeg ukončil 12-zápasovú víťaznú šnúru St. Louis, doma uspel 3:1. Do zostavy hostí sa nezmestil útočník Dalibor Dvorský.