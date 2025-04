Odpykal si trest, ale aj tak skoro rok nehral. Mečbalu čelil už v kvalifikácii, napokon senzačne vyhral

Do turnaja vstupoval ako nasadená štvorka a bez väčších problémov sa dostal do finále. V ňom vyzval tretieho nasadeného Brandona Nakashimu.

Vďaka predchádzajúcemu víťazstvu si ho však všimla univerzita Baylor, s ktorou podpísal zmluvu a po roku sa opäť ukázal na US Open, no v druhom kole skončil na rakete Gruzínca Nikoloza Basilashviliho.

Nasledovali ďalšie úspešné štarty, ktoré mu vyniesli divokú kartu na US Open. Na grandslame došiel až do 4. kola, čo sa mu podarilo prvýkrát.

"Myslím si, že bez ohľadu na to, čo sa stane zajtra, je to pre mňa tento týždeň obrovské pozitívum. Obrovské," povedal po víťaznom semifinále.

"Som hrdý na prácu, ktorú som do toho vložil, dokonca aj v minulom roku, a na to, ako som reagoval každý týždeň, bez ohľadu na to, či to bol horší alebo lepší týždeň. Teším sa na zajtrajšok," povedal pred finále.

K titulu až z kvalifikácie

Vo finále sa znova stretol s nasadeným hráčom - tentoraz dvojkou - krajanom Francesom Tiafoem.

Proti predvlaňajšiemu šampiónovi síce zahodil vedenie 4:0 v prvom sete a v deviatej hre čelil brejkbalu, ale potom už na kurte dominoval.

Po setoch 6:4, 6:2 si došiel po svoj premiérový titul, na ktorý potreboval v poradí štvrtý finálový pokus.