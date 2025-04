Šatan neveril, že Ovečkin dokáže prekonať Gretzkého: Je to naozaj obdivuhodné

Ruský útočník strelil v nedeľu svoj 895. gól v základnej časti a prekonal tak historický rekord. Kapitán Washingtonu zaznamenal rekordný zásah v zápase na ľade New Yorku Islanders. Gólový rekord predtým držal legendárny kanadský útočník Wayne Gretzky a to dlhých 31 rokov.

Patrí medzi najlepších slovenských zakončovateľov v histórii, no aj on považoval prekonanie gólového rekordu Alexandra Ovečkina v profilige za nedosiahnuteľnú vec.

„Ja poviem za seba, že je to 20 rokov určite tvrdej driny a veľkého ´komitmentu´, aby takéto čísla niekto urobil.

Je to obdivuhodné. Ja by som nikdy neveril, že ten rekord niekto niekedy prekoná a neveril by som tomu ani pred piatimi rokmi, lebo som si myslel, že s pribúdajúcim vekom Ovečkinove góly budú klesať a to číslo naozaj vyzeralo nedosiahnuteľné.

A preto to, čo sa mu podarilo, je naozaj obdivuhodné a je jediný, ktorý sa dokázal priblížiť ku Gretzkému, ktorý hral úplne v inej ére, kde obrana a hráči nemali takú kvalitu.

V dnešnej dobe strieľať góly v 39 rokoch a streliť viac ako 40 gólov je úžasné. Nikdy som si nemyslel, že ten rekord niekto prekoná. A myslím, že veľmi ťažko niekto zase prekoná tento rekord.

Neviem, či príde taká hviezda niekedy o 30 rokov, alebo niekto iný, kto by na to siahol, ale pre mňa je neuveriteľné, že sa to stalo,“ povedal Šatan pre TASR.