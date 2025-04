Je smutné, čo rozhodlo zápas. Ceman po prehre Košíc nebol spokojný s rozhodcami

ZVOLEN. Hokejisti Zvolena prvýkrát v prebiehajúcej sezóne zdolali Košice. Podarilo sa im to až vo štvrtom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. Na domácom ľade vyhrali 5:2 a stav série hranej na štyri víťazstvá znížili na 1:3. Východniari však majú stále bližšie k postupu do finále a spečatiť ho môžu v piatom semifinálovom stretnutí vo štvrtok vo svojej Steel aréne.

„Nemyslím si, že by teraz po tejto prehre vo Zvolene bol na našej strane nejaký problém. Stále vedieme v sérii s tromi výhrami. Nehrali sme v pondelok nejaký zlý zápas, hoci sme napokon prehrali.

Verím, že doma v piatom dueli nejaké šance využijeme a sériu zvládneme v náš prospech,“ hovoril po štvrtom zápase semifinále košický krídelník prvej formácie Šimon Petráš. VIDEO: Zostrih štvrtého zápasu série

Útočník sa ako jediný zo slovenských hráčov v tíme ´oceliarov´ bodovo presadil pri asistencii na prvý z dvoch gólov Jääskeläinena. K prehre ešte poznamenal: „Zo začiatku sme mali šance, no nepremenili sme ich. Zvolen hral akoby o život a svoje šance využil. Po tom momentum zápasu prešlo na našu stranu a vyrovnali sme na 2:2. Bohužiaľ, na konci zápasu sme nezvládli oslabenie a duel sme prehrali. Išli sme do troch, ale nechcel by som sa k tomu vyjadrovať, pretože by som dostal pokutu. My s tým nič nenarobíme. Musíme si dať pozor, aby sa také situácie nestávali.“

Ceman bol na rozhodcov kritický Petráš si uvedomuje, čo treba urobiť, aby jeho tím posledný krok vo štvrtok doma zvládol a sériu ukončil víťazným postupom do finále: „Musíme byť v hlavách nastavení, že chceme vyhrať. Vieme, že Zvolen stále bojuje o život, že ak prehrá, tak mu končí sezóna. Nemyslím si, že budú robiť niečo iné než v štvrtom zápase. My sa musíme vyvarovať chýb, ktoré sme robili zo začiatku tohto duelu a verím, že potom budeme úspešní.“ VIDEO: Dan Ceman hodnotí zápas

Košický tréner Dan Ceman vyzdvihol výkon Zvolena do stavu 2:0 a tiež pochválil svojich hráčov za návrat do zápasu a vyrovnanie na 2:2. Nepochválil však rozhodcov za vylúčenia hráčov Košíc v tretej tretine. "Je smutné, keď takýto zápas, v ktorom sa hrá play-off hokej, rozhodnú za stavu 2:2 presilovky. Kým sa hralo päť proti piatim, bol to výborný zápas hodný semifinálovej série. Potom však prídu tresty, ktoré sú zbytočné. Deylov hit bol 50 na 50, ale dostal trest do konca zápasu. Najlepší rozhodca v tejto lige Peter Stano málokedy niečo odpíska, a tak by to malo byť v play-off. Ešte raz opakujem, je smutné, čo rozhodlo tento zápas," kriticky poznamenal Ceman.

Z volen nechce končiť sezónu ani v Košiciach Zvolenčanov v pondelkovom víťaznom zápase potiahol dvoma gólmi v presilovkách Matej Macek. V početnej výhode o dvoch hráčov strelil tretí víťazný gól mužstva a pridal následne aj štvrtý v hre piatich proti štyrom pri päťminútovom treste obrancu Košíc Deyla. Duel tak hodnotil kladne: „Mali sem lepší vstup ako v treťom zápase. V tomto štvrtom sme hrali aktívnejšie a dali sme dva góly v piatich proti piatim, čo bolo pozitívne. Na konci nám vyšli presilovky, čo je super. Je teraz jedno kto dá góly, hlavne nech sa vyhrá. Je to tímový šport a my chceme ísť ďalej. Po dvoch tretinách bolo 2:2 a mohli dať aj Košice tretí gól a možno by sme prehrali. Avšak zvládli sme to.“ VIDEO: Peter Mikula hodnotí zápas s Košicami