So Studeničom sa na MS nepočíta. Z reprezentácie odišiel sám, pripomenul Šatan

"To asi nečakal a spustilo to u neho nejaké procesy. Nikto však nevedel, či bude hrať ako trinásty útočník, alebo bude v prvej formácii v druhom zápase, alebo po druhej tretine bude v inej päťke či na presilovke. On neodišiel preto, že by nehral. On si myslel, že nebude hrať," tvrdil Šatan.

Po Studeničovom odchode Šatan vyhlásil, že s hráčom už žiadna komunikácia nebude.

Dvadsaťšesťročný útočník sa po ôsmich sezónach v zámorí vrátil do Európy. Vo švédskom Färjestade sa uchytil, patril k najlepším. Základnú časť ukončil s bilanciou 14 gólov a 30 asistencií a v play off pridal ďalšie štyri góly a asistenciu.

"Je to iný štýl hokeja ako v Amerike. Na začiatku mi chvíľu trvalo, kým som si zvykol, ale teraz je to už super. Naučil som sa, ako byť na ľade úspešný," vravel Studenič v marci pre Sportnet. Tému reprezentácie nechcel rozoberať.

