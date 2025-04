Országh cíti pri reprezentácii veľkú zodpovednosť. Ramsayho systém meniť nebude

Pozvánka pre neho prišla nečakane, rozhodol sa však okamžite. „Ja si myslím, že reprezentácia je to najviac, čo sa mi môže prihodiť, samozrejme cítim veľkú zodpovednosť. Zatiaľ je to len nejaké dočasné riešenie, ale keď ste tréner reprezentácie, tak zodpovednosť je dosť veľká.“

Šatan priznal, že situácia s Ramsayom môže dopadnúť pozitívne a aj naopak, v tom prípade by Országh viedol národný tím aj na majstrovstvách sveta.

„Túto prvú nomináciu robili Miro, Craig a asistenti, chalanov majú zmapovaných, ja som do toho len tak nabehol. Je tu aj Peťo Frühauf, ktorý má obrovský prehľad o chalanoch, či už je to v českej lige alebo v zámorí a vie, kto je k dispozícii. Je s nimi v kontakte a predbežne to budeme riešiť.

Samozrejme všetko bude záležať na tom, ako bude na tom Craig a akým spôsobom to pôjde a my zatiaľ ideme v tej línii. Teda to čo presadzuje s ´jeho´ hráčmi. A potom sa viac menej uvidí.“

VIDEO: Vladimír Országh o pozícii hlavného trénera