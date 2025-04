Slovenský supertalent žiari. Vytvára šance z ničoho. Je príliš dobrý, už sa nevráti, tvrdí expert

„Je to neuveriteľný talent a mnoho fanúšikov ho označuje za najlepšieho hráča. Pre Bredu je jednoducho až príliš dobrý,“ tvrdí pre Sportnet JURRE VAN WANROOIJ . Reportér z denníka BN DeStem sa špecializuje na NAC Breda.

Stále má iba devätnásť. V nedeľu dal parádny gól na pôde slávneho Ajaxu Amsterdam, v tejto sezóne je už šiesty. Leo Sauer je najproduktívnejším tínedžerom holandskej ligy, patrí aj medzi najlepších driblérov. Odkedy prišiel na hosťovanie do NAC Breda, tak nechýbal ani raz v základnej zostave.

V lete by mal patriť medzi hlavné opory Slovákov na majstrovstvách Európy do 21 rokov, ktoré organizuje práve naša krajina.

Sauer je pre NAC výnimočný futbalista. Vzrušujúci hráč, ktorý dokáže vytvoriť šance z ničoho, čo je vlastnosť, ktorú nemá veľa hráčov v tíme. So svojimi šiestimi gólmi a dvoma asistenciami bol kľúčový pre boj NAC Breda o udržanie sa v súťaži. Nielen svojimi gólmi, ale aj driblingom a strelami.

V nedeľu dokonca skóroval proti súperovi Feyenoordu - Ajaxu. Slovenský útočník umlčal dav v hlavnom meste už v deviatej minúte. Fenomenálny gól. Ako to už v tejto sezóne býva, Leo bol najnebezpečnejším mužom na strane NAC.

Sauer bol známy ako veľký talent už pred svojím hosťovaním v NAC. Jeho cieľ bol jasný: odohrať veľa zápasov v Eredivisie a rozvíjať sa. Presne to sa mu podarilo. Priaznivci Feyenoordu sa už teraz tešia na jeho návrat po skončení hosťovania.

Podľa špecializovaného servera Transfermakrt stojí Sauer päť miliónov. Podľa analýzy CIES Football Observatory vzrástla už na takmer štrnásť miliónov eur. Za koľko by ho Feyenoord predal?

Sauer je pre útočný plán NAC kľúčový. Ako som už povedal, má kvalitu na to, aby si poradil v súboji s protivníkom, čo je v dnešnej dobe dosť vzácne. Možno by bolo trochu prehnané povedať, že NAC bez neho nemá v útoku čo ponúknuť, ale dalo by sa povedať, že tím je bez slovenského krídelníka dosť bezzubý.

V holandských médiách som čítal: „Bez Lea Sauera nemá NAC Breda v útoku čo ponúknuť.“ Je to pravda?

Je ťažké predpovedať jeho budúcnosť, ale zdá sa, že Feyenoord v ňom vidí nástupcu Igora Paixãa, ktorý by mohol čoskoro prestúpiť. Jeho najväčšou kvalitou je vytváranie príležitostí z ničoho a vie zobrať zodpovednosť do vlastných rúk.

Leo Sauer nedávno povedal: „Chcem sa vrátiť do Feyenoordu a urobiť tam dieru do sveta.“ Ako to vidíte vy?

Leo Sauer má ako futbalista veľmi nadchol a myslím si, že má schopnosti na to, aby sa vo Feyenoorde presadil. Bolo by ťažké nahradiť Paixãa, ale Sauer je neuveriteľný talent. Možno by len potreboval trochu popracovať na svojich streleckých schopnostiach, ale je ešte veľmi mladý.