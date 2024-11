Artetu na San Siro nahnevali penaltové verdikty: Veľmi ťažko sa to akceptuje

Inter je tak aj po štyroch dueloch hlavnej fázy LM bez prehry aj inkasovaného gólu, v tabuľke figuruje s 10 bodmi a skóre 6:0 na piatom mieste.

"Chalani podali veľkolepý výkon. Zdolali sme skutočne silný tím, ktorý v Premier League bojuje na jednej úrovni s Manchestrom City.

Bol to večer, na ktorý tak skoro nezabudneme. Hrali sme pred publikom, ktoré nás celý čas hnalo dopredu. Zaslúžili sme si aplauz divákov," povedal Inzaghi podľa AFP.

Menej spokojný bol tréner hostí, Arteta spomínal po zápase najmä dve situácie v pokutových územiach. Nepáčilo sa mu, že rozhodca nariadil v prospech Interu penaltu za ruku španielskeho reprezentanta Merina.

Na druhej strane arbiter neudelil jedenástku, keď Merina trafil do hlavy domáci brankár Yann Sommer v situácii, keď obaja išli za centrovanou loptou.

"Nerozumiem tomu, prečo odpískal jedenástku proti nám, bol to len teč. Nebola to žiadna nebezpečná situácia, hráč nemohol reagovať, lebo lopta bola príliš blízko. Ale v poriadku, rozhodol sa nariadiť penaltu.

Ak to však urobil, tak potom musí určite odpískať pokutový kop aj na druhej strane, keď dostal Mikel Merino v šestnástke úder do hlavy. To musí byť na tisíc percent penalta. To sú tie hraničné situácie v tomto zápase a z mojej strany sa to veľmi, ale veľmi ťažko akceptuje," hneval sa Arteta.

"Kanonieri" zaznamenali prvú prehru v tejto edícii LM, v tabuľke sú so siedmimi bodmi na 12. priečke. Podľa Artetu mohli "Gunners" z tohto zápasu vyťažiť viac.