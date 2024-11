Arsenal FC Arsenal si prochází krizí, naposledy o víkendu po špatném výkonu podlehl 0:1 na hřišti Newcastlu a v Premier League se propadl až na páté místo, na kontě má po deseti zápasech osmnáct bodů a na první místo ztrácí bodů už sedm. V Lize mistrů je na tom Arsenal poměrně dobře, po třech kolech mu patřilo deváté místo. Na svém kontě má tento londýnský klub sedm bodů, a to za remízu 0:0 na hřišti Atalanty, domácí vítězství 2:0 nad PSG a výhru doma 1:0 nad Šachtarem. Z posledních pěti soutěžních utkání Arsenal vyhrál jen dvakrát, z toho jedno vítězství bylo v ligovém poháru proti druholigovému soupeři, což jen potvrzuje nevýraznou formu tohoto týmu. Také Arsenal by se v přápadě vítězství výrazně přiblížil postupu do vyřazovací fáze Ligy mistrů.

