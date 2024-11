Bayern Mnichov

Bayern zůstal v loňské sezoně bez trofeje. Po deseti letech nevyhrál Bundesligu. V Lize mistrů nestačil v semifinále na pozdějšího vítěze Real Madrid. Naposledy tak triumfoval v Champions League v roce 2020, kdy v covidem poznaném ročníku zvítězil ve finále proti PSG trefou Kingsleyho Comana, odchovance pařížského klubu. Tehdy mimochodem ve čtvrtfinále památně deklasoval Barcelonu 8:2.



Vedení bavorského klubu sáhlo v létě ke změně na pozici trenéra, kdy přivedlo místo Thomase Tuchela bývalého stopera Vincenta Kompanyho. V mužstvu setrval brankář Manuel Neuer, kterému běží poslední rok smlouvy. Neuer se stejně jako Thomas Muller rozloučil po ME s reprezentační kariérou a kdo ví, jak to bude s pokračováním na klubové úrovni.



I se dvěma legendami vstoupil Bayern do letošní sezony. V ní zatím vede Bundesligu o tři body před Lipskem. V Lize mistrů to ale není ideální. Nejprve sice deklasoval Dinamo Záhřeb 9:2 a stal se historicky prvním týmem, který v jednom duelu Champions League vstřelil devět branek. Následně ale senzačně prohrál na Aston Ville a padl na Barceloně 1:4.