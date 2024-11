ONLINE: AC Sparta Praha - Stade Brest dnes, Liga majstrov LIVE (ligová fáza - 4. kolo)

Úvodní sestavy: AC Sparta Praha: Vindahl – Vitík, Panák (C), Cobbaut – Wiesner, Laçi, Kairinen, Ryneš – Pešek, Olatunji, Rrahmani. Náhradníci: Vorel, Surovčík – Ross, Suchomel, Pavelka, Solbakken, Tuci, Sadílek, Daněk. Trenér: Lars Friis Stade Brestois 29: Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara – Lees-Melou – Mahdi Camara, Doumbia, E. Fernandes – Ajorque, Baldé. Náhradníci: Coudert, Jauny – Amavi, Camblan, Del Castillo, Faivre, Le Cardinal, Magnetti, Martin, N'Diaye, I. Saláh, Lage. Trenér: Éric Roy Rozhodčí: Balakin – Berkut, Zaporoženko (vš. Ukrajina).

Stade Brestois 29 Fotbalisté Brestu vstoupili do Ligy mistrů senzačně dobře, když po úvodních třech kolech zůstávají neporaženi a se ziskem sedmi bodů se dokonce i po první polovině zápasů čtvrtého kola stále drží v nejlepší osmičce soutěže. Brest si v úvodu ročníku poradil s oběma rakouskými celky, mistra našich jižních sousedů Sturm Štýrský Hradec zdolal 2:1 a poté nečekaně hladce vyhrál 4:0 také v Salcburku. Ve třetím kole si pak Brest připsal cennou remízu s německým mistrem z Leverkusenu po výsledku 1:1. Ve francouzské Ligue 1 to úplně nevypadá na obhajobu loňské senzační třetí pozice, když po 10 kolech je Brest s negativní zápasovou bilancí 4-1-5 až na jedenácté příčce, ovšem jeho ztráta na pohárové pozice zůstává minimální. Naposledy Brest podlehl v domácím prostředí Nice 0:1. Hosté budou kvůli svalovému zranění postrádat Abdallaha Simu. Bývalý útočník pražské Slavie patří s třemi brankami k elitním střelcům letošního ročníku Ligy mistrů, ovšem pro dnešní zápas zůstal doma ve Francii. Kromě Senegalce chybí i dlouhodobě zraněný obránce Bradley Locko.

