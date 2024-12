Slovanu nepomohol ani návrat Weissa. Padol aj v Madride, exceloval Griezmann

David Strelec, autor gólu Slovana: "Bol to určite náročný zápas. Mali sme najmä v prvom polčase sľubné brejky, dostali sme však dva góly, prvý trafil Alvarez neskutočne do vinkla, druhý dal Griezmann v päťke hlavou. Snažili sme sa hrať odvážne, vieme, že Atletico má kvalitu, Griezmann a aj ďalší sú výborní hráči. Pri pokutovom kope som si zobral loptu, kedže Tigran Barseghjan nehral. Veril som si, na poslednú chvíľu som to našťastie zmenil a kopol to do druhej strany, ako sa brankár hodil."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Chceli sme tu zanechať dobrý dojem a myslím si, že sa nám to podarilo. Malo to svoju tvár. Samozrejme, hrali sme so súperom, ktorý má obrovskú kvalitu. Atletico je svetové mužstvo. Klobúk dolu pred naším mužstvom, že nezložilo zbrane, že bojovalo do konca. Mali sme dokonca aj šancu na konci zápasu. Nie som spokojný s výsledkom, prehrali sme, ale teší ma predvedený výkon. Naše výkony v Lige majstrov majú stúpajúcu tendenciu. Čo sa týka Barseghjana, Tigran si, bohužiaľ, asi natrhol sval. Som rád, že sa Vlado vrátil do mužstva a chce pokračovať v kariére."

Vladimír Weiss ml., krídelník Slovana: "Určite nie je jednoduché naskočiť po pauze do takého zápasu. Som rád, že som späť. Pred dvoma mesiacmi som sa rozlúčil v kabíne so spoluhráčmi, aj s fanúšikmi, vtedy som si nevedel predstaviť, že nájdem silu, aby som tímu pomohol na ihrisku. Myslím si, že oddych mi veľmi prospel. Keby som vedel, že sa budem cítiť takto, tak si tú dovolenku zoberiem inak. Spravil som teraz rozhodnutie a budem si stáť za ním. Budem pokračovať do konca sezóny."

Siemen Voet, obranca Slovana: "Pre mňa osobne to bolo trochu emotívne, pretože som nemal hrať. Ale potom sa v rozcvičke zranil Danylo Ignatenko a všetko išlo rýchlo. Musel som sa veľmi rýchlo prepnúť. Myslím si, že na začiatku sme mali až príliš veľký rešpekt. V druhom polčase sme si povedali, že musíme niečo zmeniť, že musíme byť agresívnejší. Odviedli sme dobrú prácu v druhom polčase, ukázali sme, že vieme hrať futbal aj proti Atleticu. Najmä za výkon v druhom polčase môžeme byť hrdí."