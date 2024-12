Veterán Slovana mal famózne čísla. Weiss junior prelomil mlčanie

Prvého októbra ukončil kariéru. Weiss to neoznámil sám verejne, ani oficiálne, ale sprostredkovane. Po zápase s Manchestrom City to zaňho povedal tréner Pep Guardiola.

„Som rád, že som späť, že som to zvládol. Takto pred dvoma mesiacmi som sa rozlúčil s fanúšikmi, aj v kabíne. A nevedel som si predstaviť tú silu, že by som sa vrátil do mužstva tak, že by som mu dokázal pomôcť,“ vysvetľoval Weiss. Po viac ako dvoch mesiacoch prelomil mediálne mlčanie.

„Myslím, že oddych mi veľmi prospel. Ak by som vtedy vedel, že ako sa budem neskôr cítiť, tak si tú dovolenku zoberiem inak. Vtedy som robil tak, ako som to cítil. Budem pokračovať do konca sezóny,“ doplnil Weiss.