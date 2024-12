ONLINE: Atlético Madrid - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Ďalším súperom Slovana Bratislava v Lige majstrov bude španielske Atlético Madrid. Úvodný výkop na štadióne Metropolitano s kapacitou vyše 70 000 divákov je na programe o 18:45.



Futbalisti Atlética sa nachádzajú na 16. mieste a doposiaľ získali v piatich zápasoch 9 bodov. Na ihrisku PSG zvíťazili 2:1, v minulom kole vyhrali na Sparte vysoko 6:0. V španielskej lige majú výbornú formu, patrí im priebežná tretia priečka v tesnom závese za Realom Madrid a FC Barcelona.



Slovan sa pokúša získať prvý bod v najprestížnejšej futbalovej súťaži, no stále sa mu to nepodarilo. Na ihrisku Atlética to bude mimoriadne náročné. Vladimír Weiss: "Sme radi, že tu vôbec môžeme sedieť na tomto štadióne. Urobíme všetko pre to, aby mohli ľudia hovoriť, že sme zanechali dobrý odjem. Nebudem tárať, že sme sem prišli vyhrať. Atletico je favorit, má fantastickú formu a majú trénera, ktorý ako hral, tak takú filozofiu má aj jeho tím."



Belasí nemôžu rátať s vykartovaným Toličom, otázny je aj štart Kucku či Wimmera. O ich osude sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu.