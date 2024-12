Weissa ohúril štadión v Madride. S trénerom Atlética majú jeden spoločný príbeh

"Nesmieme sa báť lopty, lebo sú momenty, kedy sa dá hrať aj s Atléticom. Ale tento tím má veľkú formu a Griezmann až neskutočnú. Ako hrá on, tak hrá celé Atlético.

To čo predviedol v uplynulých zápasoch, góly ktoré dal, to bolo famózne a vojde to do dejín. Hrá obdivuhodne.

Žijeme v ére Ronalda a Messiho a potom je kategória, kde je Griezmann a tréner Simeone.

Odohrali sme však dobrý zápas s veľkoklubom ako je Miláno a pokúsime sa o to aj zajtra," povedal tréner Slovana.