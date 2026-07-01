17. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
streda, 22. júl 2026
Štart:
Chambery o 13:20 h
Cieľ:
Voiron cca o 17:30 h
Dĺžka:
174,7 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
19,2 km: horská prémia 4. kategórie
35,5 km: horská prémia 4. kategórie
49,6 km: horská prémia 3. kategórie
59,5 km: horská prémia 4. kategórie
147,5 km: šprintérska prémia
Hoci organizátori označili 17. etapu Tour de France 2026 za rovinatú, profil napovedá, že šprintéri si víťazstvo budú musieť tvrdo vybojovať.
Na 175-kilometrovej trase čaká pelotón vyše 2-tisíc výškových metrov, čo môže viacerým rýchlikom poriadne skomplikovať cestu do hromadného finišu.
Prvá vážnejšia selekcia môže prísť už po úvodných kilometroch. Nasledovať bude totiž viac ako 30-kilometrový úsek s neustálym stúpaním, ktorého vrcholom bude horská prémia Col des Prés (3,5 km, 6,6 %).
Po zjazde smerom na Chambéry čaká pretekárov ešte Col de Couz (8,6 km, 2,8 %). Hoci priemerný sklon nevyzerá hrozivo, ide o dlhé stúpanie, ktoré môže ubrať sily najmä čistokrvným šprintérom.
Po jeho prekonaní sa profil výrazne upokojí. Zvyšok etapy vedie po zvlnených cestách a záverečných približne 35 kilometrov je prevažne z kopca.
Poslednou prekážkou bude krátke 2,5 km stúpanie približne šesť kilometrov pred cieľom, ktoré má sklon 3,5 %. Práve tu sa môže rozohrať bitka o celkové prvenstvo v etape. Po prejdení kopca už nasleduje rovinatý dojazd až do Voironu.
Ak tempo na kopcoch nebude príliš vysoké, etapa by mohla vyvrcholiť hromadným šprintom. Pre najrýchlejších mužov pelotónu pôjde o poslednú šancu na etapový vavrín.
Náročnejší profil však otvára dvere aj úniku alebo odolnejším klasikárom, ktorí dokážu zvládnuť zvlnený terén lepšie než špecialisti na čisté šprinty.
Pre mesto Voiron pôjde o druhý významný moment v cyklistickej histórii. Vlani tu finišovala etapa pretekov Vuelta, v ktorej sa z víťazstva tešil Brit Ben Turner.