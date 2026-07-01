    22.07.2026 13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý

    17. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 17. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 17. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 17. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    streda, 22. júl 2026

    Štart:

    Chambery o 13:20 h

    Cieľ:

    Voiron cca o 17:30 h

    Dĺžka:

    174,7 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    19,2 km: horská prémia 4. kategórie

    35,5 km: horská prémia 4. kategórie

    49,6 km: horská prémia 3. kategórie

    59,5 km: horská prémia 4. kategórie

    147,5 km: šprintérska prémia

    Hoci organizátori označili 17. etapu Tour de France 2026 za rovinatú, profil napovedá, že šprintéri si víťazstvo budú musieť tvrdo vybojovať.

    Na 175-kilometrovej trase čaká pelotón vyše 2-tisíc výškových metrov, čo môže viacerým rýchlikom poriadne skomplikovať cestu do hromadného finišu.

    Prvá vážnejšia selekcia môže prísť už po úvodných kilometroch. Nasledovať bude totiž viac ako 30-kilometrový úsek s neustálym stúpaním, ktorého vrcholom bude horská prémia Col des Prés (3,5 km, 6,6 %).

    Po zjazde smerom na Chambéry čaká pretekárov ešte Col de Couz (8,6 km, 2,8 %). Hoci priemerný sklon nevyzerá hrozivo, ide o dlhé stúpanie, ktoré môže ubrať sily najmä čistokrvným šprintérom.

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Po jeho prekonaní sa profil výrazne upokojí. Zvyšok etapy vedie po zvlnených cestách a záverečných približne 35 kilometrov je prevažne z kopca. 

    Poslednou prekážkou bude krátke 2,5 km stúpanie približne šesť kilometrov pred cieľom, ktoré má sklon 3,5 %. Práve tu sa môže rozohrať bitka o celkové prvenstvo v etape. Po prejdení kopca už nasleduje rovinatý dojazd až do Voironu.

    Ak tempo na kopcoch nebude príliš vysoké, etapa by mohla vyvrcholiť hromadným šprintom. Pre najrýchlejších mužov pelotónu pôjde o poslednú šancu na etapový vavrín.

    Náročnejší profil však otvára dvere aj úniku alebo odolnejším klasikárom, ktorí dokážu zvládnuť zvlnený terén lepšie než špecialisti na čisté šprinty. 

    Pre mesto Voiron pôjde o druhý významný moment v cyklistickej histórii. Vlani tu finišovala etapa pretekov Vuelta, v ktorej sa z víťazstva tešil Brit Ben Turner.

    Mapa 17. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 17. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 17. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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