1. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
sobota, 4. júl 2026
Štart:
Barcelona o 17:05 h
Cieľ:
Barcelona cca o 19:15 h
Dĺžka:
19,6 km
Profil:
rovinatý (TTT)
Medzičasy:
5,1 km; 10,5 km; 15,9 km
V poradí 113. ročník najslávnejších cyklistických pretekov sa začne disciplínou, ktorá sa v súťažnom kalendári objavuje už iba sporadicky.
Je ňou tímová časovka, ktorá bola naposledy súčasťou Tour pred siedmimi rokmi v Bruseli. Tohtoročným dejiskom je Barcelona, a tak sa štvrtýkrát za ostatných päť rokov uskutoční Grand Départ mimo územia Francúzska.
V porovnaní s rokom 2019 je súčasný formát tímovej časovky odlišný v tom, že sa časy jazdcov zaznamenávajú individuálne. Aj preto v závere nemusia lídri čakať na tímových kolegov, ale idú naplno do cieľa.
Charakter časovky nahráva práve spomenutému scenáru. Prvých 15 km sa ide po rovinatých cestách s niekoľkými pravouhlými zákrutami. Prechádzať sa bude aj okolo slávnej baziliky Sagrada Familia.
Posledné 4 km sú technické s dvoma krátkymi stúpaniami. Najskôr čaká cyklistov Montjuïc (1,1 km, sklon 5,1 %) a po následnom zjazde a rovine príde na rad 800-metrové cieľové stúpanie s priemerným sklonom sedem percent.