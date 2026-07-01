    04.07.2026 17:05
    1. etapa
    Barcelona > Barcelona
    19,6 km
    Tímová časovka

    1. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 1. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    sobota, 4. júl 2026

    Štart:

    Barcelona o 17:05 h

    Cieľ:

    Barcelona cca o 19:15 h

    Dĺžka:

    19,6 km

    Profil:

    rovinatý (TTT)

    Medzičasy:

    5,1 km; 10,5 km; 15,9 km

    V poradí 113. ročník najslávnejších cyklistických pretekov sa začne disciplínou, ktorá sa v súťažnom kalendári objavuje už iba sporadicky. 

    Je ňou tímová časovka, ktorá bola naposledy súčasťou Tour pred siedmimi rokmi v Bruseli. Tohtoročným dejiskom je Barcelona, a tak sa štvrtýkrát za ostatných päť rokov uskutoční Grand Départ mimo územia Francúzska. 

    V porovnaní s rokom 2019 je súčasný formát tímovej časovky odlišný v tom, že sa časy jazdcov zaznamenávajú individuálne. Aj preto v závere nemusia lídri čakať na tímových kolegov, ale idú naplno do cieľa. 

    Charakter časovky nahráva práve spomenutému scenáru. Prvých 15 km sa ide po rovinatých cestách s niekoľkými pravouhlými zákrutami. Prechádzať sa bude aj okolo slávnej baziliky Sagrada Familia. 

    Posledné 4 km sú technické s dvoma krátkymi stúpaniami. Najskôr čaká cyklistov Montjuïc (1,1 km, sklon 5,1 %) a po následnom zjazde a rovine príde na rad 800-metrové cieľové stúpanie s priemerným sklonom sedem percent.

    Mapa 1. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 1. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 1. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    4. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    4. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
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