Najslávnejšie preteky si môžu pozrieť všetci. Kde sledovať Tour de France? (TV vysielanie)

Najprestížnejšie cyklistické preteky sveta Tour de France sa v roku 2026 uskutočnia od 4. do 26. júla.
Pôjde už o 113. ročník legendárnych pretekov, ktoré odštartujú v španielskej Barcelone a po troch týždňoch vyvrcholia tradične na Elyzejských poliach v Paríži.
V itinerári je 21 etáp – sedem rovinatých, štyri kopcovité, osem horských, jedna tímová časovka a jedna individuálna časovka. Jazdcov čakajú opäť aj dva voľné dni.
Celkovo pelotón počas troch týždňov prejde 3333 kilometrov a nastúpa 54 450 výškových metrov, čo robí z ročníka 2026 jeden z najnáročnejších za posledné roky.
Na Tour de France 2026 sa predstaví 184 cyklistov z 23 tímov.
Fanúšikovia na Slovensku budú môcť sledovať všetky etapy aj tento rok v televízii, pričom na výber budú mať slovenský a v istých prípadoch aj český komentár.
Priame prenosy z Tour de France 2026 ponúkne verejnoprávna televízia na staniciach STVR Dvojka a STVR Šport.
Slovenské vysielanie však nebude pokrývať celé etapy od štartu. Priame prenosy sa spravidla začnú v popoludňajších hodinách po 14.00 h, keď sa preteky dostanú do rozhodujúcej fázy.
Na programe STVR Šport bude do 19. júla aj vysielanie MS vo futbale 2026, avšak vysielanie svetového šampionátu by nemalo ovplyvniť program Tour.
Diváci, ktorí chcú sledovať každú etapu od štartu až do cieľa, môžu využiť vysielanie staníc Eurosport 1 a Eurosport 2, ktoré sú dostupné vo väčšine športových balíčkov slovenských televíznych operátorov.
Program Tour de France 2026
Výhodou Eurosportu je kompletné pokrytie všetkých etáp vrátane úvodných kilometrov, štúdií pred etapou aj analýz po dojazde.
Súčasťou prenosov sú tiež komentáre bývalých profesionálnych cyklistov a expertov.
Kde sledovať Tour de France online?
Rovnako ako televízne vysielanie, STVR ponúkne priame prenosy aj na svojom webe.
Online vysielanie bude kopírovať televízny program a vzhľadom na licenčné podmienky bude dostupné iba používateľom na území Slovenska.
Kompletné etapy bude možné sledovať aj prostredníctvom služby HBO Max, ktorá ponúka živé vysielanie staníc Eurosport v niekoľkých jazykových mutáciách vrátane češtiny a angličtiny.
Služba je dostupná aj cez mobilnú aplikáciu pre smartfóny a tablety, takže etapy možno sledovať prakticky odkiaľkoľvek.
Mesačné predplatné HBO Max stojí 9,99 eur. Na sledovanie športových prenosov je potrebné aktivovať doplnok Sport za ďalšie 3 eurá mesačne. Služba zároveň umožňuje sledovanie obsahu na dvoch zariadeniach súčasne.
Tour de France takisto vysiela aj česká stanica ČT Sport, maďarská M4 Sport či nemecké Das Erste.