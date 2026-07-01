10. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
utorok, 14. júl 2026
Štart:
Aurillac o 13:10 h
Cieľ:
Le Lioran cca o 17:25 h
Dĺžka:
166,6 km
Profil:
horský
Prémie:
25,5 km: šprintérska prémia
68 km: horská prémia 3. kategórie
97,3 km: horská prémia 2. kategórie
103,8 km: horská prémia 3. kategórie
118,8 km: horská prémia 3. kategórie
135,7 km: horská prémia 1. kategórie
152,1 km: horská prémia 1. kategórie
163,9 km: horská prémia 3. kategórie
Po voľnom dni sa cyklisti presunú do Aurillacu, kde sa začne desiata etapa. Vďaka dátumu bude špeciálna najmä pre domácich francúzskych jazdcov.
Uskutoční sa totiž na štátny sviatok Dobytia Bastily. Doposiaľ posledným Francúzom, ktorý vyhral 14. júla etapu na Tour, je Warren Barguil (2017).
Zvíťaziť v druhý súťažný utorok však bude náročné nielen pre domácich. Na cyklistov čaká až sedem kategorizovaných stúpaní, pôjde sa hore-dole.
Najväčšia akcia sa očakáva v posledných 40 kilometroch, keď nasledujú po sebe dve stúpania prvej kategórie a potom Col de Font de Cère (3,3 km, 5,8 %), ktoré vyvrcholí len 2,5 km pred cieľom.
Pred dvoma rokmi zviedli pamätný súboj v týchto kopcoch Tadej Pogačar s Jonasom Vingegaardom, pričom v šprinte prekvapujúci zvíťazil Dán.
Predpovedať víťaza etapy je náročné, pretože rovnako ako v etape pred prvým voľným dňom, budú cítiť veľkú šancu na úspech aj pretekári v úniku.