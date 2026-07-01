    14.07.2026 13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
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    hornatý

    10. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 10. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    utorok, 14. júl 2026

    Štart:

    Aurillac o 13:10 h

    Cieľ:

    Le Lioran cca o 17:25 h

    Dĺžka:

    166,6 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    25,5 km: šprintérska prémia


    68 km: horská prémia 3. kategórie


    97,3 km: horská prémia 2. kategórie

    103,8 km: horská prémia 3. kategórie


    118,8 km: horská prémia 3. kategórie

    135,7 km: horská prémia 1. kategórie

    152,1 km: horská prémia 1. kategórie


    163,9 km: horská prémia 3. kategórie

    Po voľnom dni sa cyklisti presunú do Aurillacu, kde sa začne desiata etapa. Vďaka dátumu bude špeciálna najmä pre domácich francúzskych jazdcov. 

    Uskutoční sa totiž na štátny sviatok Dobytia Bastily. Doposiaľ posledným Francúzom, ktorý vyhral 14. júla etapu na Tour, je Warren Barguil (2017).

    Zvíťaziť v druhý súťažný utorok však bude náročné nielen pre domácich. Na cyklistov čaká až sedem kategorizovaných stúpaní, pôjde sa hore-dole.

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Najväčšia akcia sa očakáva v posledných 40 kilometroch, keď nasledujú po sebe dve stúpania prvej kategórie a potom Col de Font de Cère (3,3 km, 5,8 %), ktoré vyvrcholí len 2,5 km pred cieľom.

    Pred dvoma rokmi zviedli pamätný súboj v týchto kopcoch Tadej Pogačar s Jonasom Vingegaardom, pričom v šprinte prekvapujúci zvíťazil Dán. 

    Predpovedať víťaza etapy je náročné, pretože rovnako ako v etape pred prvým voľným dňom, budú cítiť veľkú šancu na úspech aj pretekári v úniku.

    Mapa 10. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 10. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 10. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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