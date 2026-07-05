    05.07.2026 13:45
    2. etapa
    Tarragona > Barcelona
    168,5 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 2. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    2. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.
    2. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. júl 2026 o 10:55
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú 2. etapou.

    Druhá etapa bude takisto finišovať v metropole Katalánska. Po štarte v Tarragone čaká cyklistov profilovo nenáročných 85 km, pričom tento úsek zakončí rýchlostná prémia vo Viladecanse.

    Príležitosťami pre útok budú krátke stúpania Montjuïc a potom Côte du Stade Olympique.

    Kde sledovať Tour de France v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 2. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

    Tour de France  2026
    05.07.2026 o 13:55
    2. etapa: Tarragona – Barcelona
    Plánovaný
    Prenos
    Druhá etapa Tour de France zavede peloton na 168,5 kilometru dlouhou trasu z Tarragony do Barcelony a nabídne první skutečně selektivní silniční zkoušku letošního ročníku. Po úvodní týmové časovce, kterou ovládl tým Visma | Lease a Bike a žlutý trikot získal Jonas Vingegaard, přijde na řadu zvlněný profil s převýšením okolo 2 500 metrů. Rozhodující okamžiky se očekávají v závěru na stoupání na Montjuïc, dobře známém z etap závodu Okolo Katalánska, kde v minulosti triumfovali Tadej Pogačar, Primož Roglič či Remco Evenepoel.

    Etapa by měla sedět především klasikářům a jezdcům na celkové pořadí, kteří mohou využít prudkého finiše k útoku na etapový triumf i cenné sekundy. Očekává se aktivita týmů UAE Team Emirates XRG kolem Tadeje Pogačara i Visma | Lease a Bike hájící žlutý trikot Jonase Vingegaarda. Šanci může dostat také únik, ale vzhledem k náročnému závěru je pravděpodobnější, že o vítězi rozhodne souboj největších favoritů na celkové prvenství.
    Celkové pořadí Tour po 1. etapě (žlutý trikot):

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 21:47
    2. Filippo Ganna (ITA) Netcompany Ineos +8
    3. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG +12
    4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +16
    5. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +19
    6. Isaac del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +26
    7. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +28
    8. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +35
    9. Tobias Foss (NOR) Netcompany Ineos +38
    10. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +39
    ...
    23. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +1:12
    76. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +3:05
    142. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +4:12
    Pořadí mladých jezdců (bílý trikot):

    1. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek 22:03
    2. Isaac del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +10
    3. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +12
    4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +23
    5. Romain Grégoire (FRA) Groupama – FDJ +25
    ...
    10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +56
    27 Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:49
    Konečné pořadí 1. etapy

    1. Visma | Lease a Bike 21:47,87
    2. Netcompany Ineos +7,33
    3. UAE Emirates +11,28
    4. Lidl – Trek +15,27
    5. Red Bull – BORA – hansgrohe +18,15
    6. Decathlon CMA CGM +38,32
    7. Alpecin – Premier Tech +38,36
    8. Groupama – FDJ +40,95
    9. Bahrain Victorious +46,94
    10. Jayco AlUla +50,16
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:55.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    05.07.2026
    13:45
    2. etapa
    Tarragona > Barcelona
    168,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    2. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    2. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 2. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:55
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    2. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    2. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 2. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:55
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