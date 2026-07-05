ONLINE: 2. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú 2. etapou.
Druhá etapa bude takisto finišovať v metropole Katalánska. Po štarte v Tarragone čaká cyklistov profilovo nenáročných 85 km, pričom tento úsek zakončí rýchlostná prémia vo Viladecanse.
Príležitosťami pre útok budú krátke stúpania Montjuïc a potom Côte du Stade Olympique.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 2. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Tour de France 2026
05.07.2026 o 13:55
2. etapa: Tarragona – Barcelona
Plánovaný
Prenos
Druhá etapa Tour de France zavede peloton na 168,5 kilometru dlouhou trasu z Tarragony do Barcelony a nabídne první skutečně selektivní silniční zkoušku letošního ročníku. Po úvodní týmové časovce, kterou ovládl tým Visma | Lease a Bike a žlutý trikot získal Jonas Vingegaard, přijde na řadu zvlněný profil s převýšením okolo 2 500 metrů. Rozhodující okamžiky se očekávají v závěru na stoupání na Montjuïc, dobře známém z etap závodu Okolo Katalánska, kde v minulosti triumfovali Tadej Pogačar, Primož Roglič či Remco Evenepoel.
Etapa by měla sedět především klasikářům a jezdcům na celkové pořadí, kteří mohou využít prudkého finiše k útoku na etapový triumf i cenné sekundy. Očekává se aktivita týmů UAE Team Emirates XRG kolem Tadeje Pogačara i Visma | Lease a Bike hájící žlutý trikot Jonase Vingegaarda. Šanci může dostat také únik, ale vzhledem k náročnému závěru je pravděpodobnější, že o vítězi rozhodne souboj největších favoritů na celkové prvenství.
Etapa by měla sedět především klasikářům a jezdcům na celkové pořadí, kteří mohou využít prudkého finiše k útoku na etapový triumf i cenné sekundy. Očekává se aktivita týmů UAE Team Emirates XRG kolem Tadeje Pogačara i Visma | Lease a Bike hájící žlutý trikot Jonase Vingegaarda. Šanci může dostat také únik, ale vzhledem k náročnému závěru je pravděpodobnější, že o vítězi rozhodne souboj největších favoritů na celkové prvenství.
Celkové pořadí Tour po 1. etapě (žlutý trikot):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 21:47
2. Filippo Ganna (ITA) Netcompany Ineos +8
3. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG +12
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +16
5. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +19
6. Isaac del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +26
7. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +28
8. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +35
9. Tobias Foss (NOR) Netcompany Ineos +38
10. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +39
...
23. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +1:12
76. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +3:05
142. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +4:12
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 21:47
2. Filippo Ganna (ITA) Netcompany Ineos +8
3. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG +12
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +16
5. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +19
6. Isaac del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +26
7. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +28
8. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +35
9. Tobias Foss (NOR) Netcompany Ineos +38
10. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +39
...
23. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +1:12
76. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +3:05
142. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +4:12
Pořadí mladých jezdců (bílý trikot):
1. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek 22:03
2. Isaac del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +10
3. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +12
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +23
5. Romain Grégoire (FRA) Groupama – FDJ +25
...
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +56
27 Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:49
1. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek 22:03
2. Isaac del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +10
3. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +12
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +23
5. Romain Grégoire (FRA) Groupama – FDJ +25
...
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +56
27 Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:49
Konečné pořadí 1. etapy
1. Visma | Lease a Bike 21:47,87
2. Netcompany Ineos +7,33
3. UAE Emirates +11,28
4. Lidl – Trek +15,27
5. Red Bull – BORA – hansgrohe +18,15
6. Decathlon CMA CGM +38,32
7. Alpecin – Premier Tech +38,36
8. Groupama – FDJ +40,95
9. Bahrain Victorious +46,94
10. Jayco AlUla +50,16
1. Visma | Lease a Bike 21:47,87
2. Netcompany Ineos +7,33
3. UAE Emirates +11,28
4. Lidl – Trek +15,27
5. Red Bull – BORA – hansgrohe +18,15
6. Decathlon CMA CGM +38,32
7. Alpecin – Premier Tech +38,36
8. Groupama – FDJ +40,95
9. Bahrain Victorious +46,94
10. Jayco AlUla +50,16
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:55.