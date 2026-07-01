8. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
sobota, 11. júl 2026
Štart:
Périgueux o 13:15 h
Cieľ:
Bergerac cca o 17:30 h
Dĺžka:
180,4 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
102,6 km: horská prémia 4. kategórie
122,8 km: šprintérska prémia
140,4 km: horská prémia 4. kategórie
Šprintéri, ktorí deň predtým neuspeli v dojazde v Bordeaux, dostanú v Bergeracu šancu na reparát. Ôsma etapa má totiž takisto rovinatý profil.
Mestá Périgueux a Bergerac už majú na Tour de France svoju históriu. Kým v roku 1961 vyhral časovku do Périgueux domáci Jacques Anquetil, pred 32 rokmi vyhral na trase opačným smerom Miguel Indurain.
V Bergeracu sa okrem toho finišovalo ešte dvakrát. V roku 2014 tam dosiahol životný triumf Litovčan Ramunas Navardauskas a o tri roky neskôr zdolal Marcel Kittel v šprinte nemeckého krajana Johna Degenkolba.
Záver etapy neobsahuje žiadne technické ani profilové komplikácie, ktoré by mohli prekvapiť favoritov. Celkovo má etapa prevýšenie len 1150 metrov.