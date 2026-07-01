    11.07.2026 13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý

    8. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 8. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    sobota, 11. júl 2026

    Štart:

    Périgueux o 13:15 h

    Cieľ:

    Bergerac cca o 17:30 h

    Dĺžka:

    180,4 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    102,6 km: horská prémia 4. kategórie


    122,8 km: šprintérska prémia


    140,4 km: horská prémia 4. kategórie

    Šprintéri, ktorí deň predtým neuspeli v dojazde v Bordeaux, dostanú v Bergeracu šancu na reparát. Ôsma etapa má totiž takisto rovinatý profil. 

    Mestá Périgueux a Bergerac už majú na Tour de France svoju históriu. Kým v roku 1961 vyhral časovku do Périgueux domáci Jacques Anquetil, pred 32 rokmi vyhral na trase opačným smerom Miguel Indurain.

    V Bergeracu sa okrem toho finišovalo ešte dvakrát. V roku 2014 tam dosiahol životný triumf Litovčan Ramunas Navardauskas a o tri roky neskôr zdolal Marcel Kittel v šprinte nemeckého krajana Johna Degenkolba.

    Záver etapy neobsahuje žiadne technické ani profilové komplikácie, ktoré by mohli prekvapiť favoritov. Celkovo má etapa prevýšenie len 1150 metrov.

    Mapa 8. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 8. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 8. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    10. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    10. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
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    Domov»Tour de France 2026»8. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie