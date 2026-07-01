    23.07.2026 12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
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    hornatý

    18. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 18. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 18. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 18. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    štvrtok, 23. júl 2026

    Štart:

    Voiron o 12:35 h

    Cieľ:

    Orcières-Merlette cca o 17:25 h

    Dĺžka:

    185,2 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    36,7 km: horská prémia 1. kategórie

    92,2 km: horská prémia 2. kategórie

    112,8 km: horská prémia 3. kategórie

    129,1 km: šprintérska prémia

    166,2 km: horská prémia 3. kategórie

    185,2 km: horská prémia 1. kategórie

    Osemnásta etapa odštartuje prvé z troch alpských dobrodružstiev na Tour de France 2026

    Jazdci na 185 kilometroch prekonajú takmer 4-tisíc výškových metrov a hoci záverečné stúpanie nepatrí medzi najstrmšie, môže priniesť súboj favoritov.

    Etapa odštartuje vo Voirone a povedie južne smerom na Grenoble. Prvým dlhším stúpaním dňa bude výjazd na Côte d’Engins (11,4 km, 5,4 %).

    Po ňom bude cesta ešte niekoľko kilometrov pokračovať mierne do kopca až k Saint-Nizier-du-Moucherotte. Nasleduje zjazd do údolia rieky Drac.

    Po približne desiatich kilometroch v údolí príde ďalšie stúpanie na Monteynard (9,7 km, 5 %). Ani po jeho vrchole však cyklistov nečaká výrazný oddych.

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Rozhodujúca časť etapy sa začne 32 km pred cieľom. Cesta sa od obce La Fare-en-Champsaur takmer nepretržite dvíha. Ešte pred záverečným výstupom absolvujú jazdci stúpanie Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,8 km, 6,8 %).

    Cieľ je pripravený v lyžiarskom stredisku Orcières-Merlette (7,1 km, 6,7 %). Ide o veľmi pravidelný kopec bez extrémne strmých pasáží, ktorý skôr zvýhodňuje jazdcov schopných udržať vysoké tempo než výbušných vrchárov.

    Práve v Orcières-Merlette sa finišovalo aj v roku 2020. Vtedy o víťazstvo vo štvrtej etape bojovala početná skupina favoritov a v špurte bol najrýchlejší Primož Roglič pred krajanom Tadejom Pogačarom. 

    Tentoraz prichádza alpská etapa až v závere trojtýždňových pretekov. Dá sa preto očakávať otvorenejší boj o žltý dres aj výraznejšie časové rozdiely.

    Mapa 18. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 18. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 18. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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