18. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
štvrtok, 23. júl 2026
Štart:
Voiron o 12:35 h
Cieľ:
Orcières-Merlette cca o 17:25 h
Dĺžka:
185,2 km
Profil:
horský
Prémie:
36,7 km: horská prémia 1. kategórie
92,2 km: horská prémia 2. kategórie
112,8 km: horská prémia 3. kategórie
129,1 km: šprintérska prémia
166,2 km: horská prémia 3. kategórie
185,2 km: horská prémia 1. kategórie
Osemnásta etapa odštartuje prvé z troch alpských dobrodružstiev na Tour de France 2026.
Jazdci na 185 kilometroch prekonajú takmer 4-tisíc výškových metrov a hoci záverečné stúpanie nepatrí medzi najstrmšie, môže priniesť súboj favoritov.
Etapa odštartuje vo Voirone a povedie južne smerom na Grenoble. Prvým dlhším stúpaním dňa bude výjazd na Côte d’Engins (11,4 km, 5,4 %).
Po ňom bude cesta ešte niekoľko kilometrov pokračovať mierne do kopca až k Saint-Nizier-du-Moucherotte. Nasleduje zjazd do údolia rieky Drac.
Po približne desiatich kilometroch v údolí príde ďalšie stúpanie na Monteynard (9,7 km, 5 %). Ani po jeho vrchole však cyklistov nečaká výrazný oddych.
Rozhodujúca časť etapy sa začne 32 km pred cieľom. Cesta sa od obce La Fare-en-Champsaur takmer nepretržite dvíha. Ešte pred záverečným výstupom absolvujú jazdci stúpanie Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,8 km, 6,8 %).
Cieľ je pripravený v lyžiarskom stredisku Orcières-Merlette (7,1 km, 6,7 %). Ide o veľmi pravidelný kopec bez extrémne strmých pasáží, ktorý skôr zvýhodňuje jazdcov schopných udržať vysoké tempo než výbušných vrchárov.
Práve v Orcières-Merlette sa finišovalo aj v roku 2020. Vtedy o víťazstvo vo štvrtej etape bojovala početná skupina favoritov a v špurte bol najrýchlejší Primož Roglič pred krajanom Tadejom Pogačarom.
Tentoraz prichádza alpská etapa až v závere trojtýždňových pretekov. Dá sa preto očakávať otvorenejší boj o žltý dres aj výraznejšie časové rozdiely.