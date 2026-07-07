    07.07.2026 13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 4. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    4. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne utorok? Sledujte preteky LIVE.
    4. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne utorok? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|7. júl 2026 o 10:25
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 4. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú štvrtou etapou.

    Štvrtá etapa tohtoročnej Tour je mimoriadne otvorená. Šancu na víťazstvo v meste Foix majú jazdci z úniku, ale aj odolnejší klasikári. 

    Kde sledovať Tour de France v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 4. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)

    Tour de France  2026
    07.07.2026 o 13:25
    4. etapa: Carcassonne – Foix
    Plánovaný
    Prenos
    První část etapy vypadá spíš jako prostor pro boj o únik. Po zhruba 45 kilometrech přijde krátke krátké stoupání na Col des Bedos a později Col du Paradis, ale zásadní zlom by měl přijít až po průjezdu občerstvovací zónou v Quillanu. Tam se vyrazí do nejtěžšího stoupání dne, Col de Coudons. Má 10,9 kilometru s průměrem 5,5 %.

    Nejdůležitější místo etapy ale leží ještě později. Col de Montségur měří 6,9 kilometru a má průměr 6,1 %. Vrchol je zhruba 35 kilometrů před cílem, což je pro únik velmi zajímavá vzdálenost. Kdo tam bude mít síly a dobré nohy, může se po sjezdu a zvlněném dojezdu udržet až do cíle ve Foix.
    Celkové pořadí po třetí etapě
    1. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG 08:46:55
    2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +00:00
    3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +00:23
    4. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) +00:24
    5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00:27
    6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +00:48
    7. Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) +00:53
    8. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) +01:09
    9. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) +01:11
    10. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) +01:17
    ...
    31. Mathias Vacek (Lidl – Trek) +08:56
    90. Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) +38:21
    144. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) +53:12
    Top 5 o nejlepšího mladého jezdce
    1. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) 08:47:19
    2. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00:03
    3. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +00:24
    4. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) +00:45
    5. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) +01:23
    Top 5 vrchařské soutěže
    1. Alex Baudin (EF Education – EasyPost) 12 bodů
    2. Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) 9 bodů
    3. Raúl García Pierna (Movistar) 6 bodů
    4. Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) 5 bodů
    5. Brandon McNulty (UAE Emirates – XRG) 4 body
    Top 5 bodovací soutěže
    1. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) 55 bodů
    2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 44 bodů
    3. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) 39 bodů
    4. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 37 bodů
    5. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 33 bodů
    Čtvrtá etapa Tour de France měří 181,9 kilometru a po pyrenejské zkoušce do Les Angles přinese vlnitou trasu z Carcassonne do Foix. Není to ryzí horská etapa, ale ani den pro klasické sprintery. Převýšení etapy je 2700 metrů a nabízí čtyři vrchařské prémie: Col de Bedos, Col du Paradis, Col de Coudons a Col de Montségur.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:25.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    4. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne utorok? Sledujte preteky LIVE.online
    4. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne utorok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 4. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:25
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    4. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne utorok? Sledujte preteky LIVE.online
    4. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne utorok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 4. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:25
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