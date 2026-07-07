ONLINE: 4. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú štvrtou etapou.
Štvrtá etapa tohtoročnej Tour je mimoriadne otvorená. Šancu na víťazstvo v meste Foix majú jazdci z úniku, ale aj odolnejší klasikári.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 4. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Tour de France 2026
07.07.2026 o 13:25
4. etapa: Carcassonne – Foix
Plánovaný
Prenos
První část etapy vypadá spíš jako prostor pro boj o únik. Po zhruba 45 kilometrech přijde krátke krátké stoupání na Col des Bedos a později Col du Paradis, ale zásadní zlom by měl přijít až po průjezdu občerstvovací zónou v Quillanu. Tam se vyrazí do nejtěžšího stoupání dne, Col de Coudons. Má 10,9 kilometru s průměrem 5,5 %.
Nejdůležitější místo etapy ale leží ještě později. Col de Montségur měří 6,9 kilometru a má průměr 6,1 %. Vrchol je zhruba 35 kilometrů před cílem, což je pro únik velmi zajímavá vzdálenost. Kdo tam bude mít síly a dobré nohy, může se po sjezdu a zvlněném dojezdu udržet až do cíle ve Foix.
Nejdůležitější místo etapy ale leží ještě později. Col de Montségur měří 6,9 kilometru a má průměr 6,1 %. Vrchol je zhruba 35 kilometrů před cílem, což je pro únik velmi zajímavá vzdálenost. Kdo tam bude mít síly a dobré nohy, může se po sjezdu a zvlněném dojezdu udržet až do cíle ve Foix.
Celkové pořadí po třetí etapě
1. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG 08:46:55
2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +00:00
3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +00:23
4. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) +00:24
5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00:27
6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +00:48
7. Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) +00:53
8. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) +01:09
9. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) +01:11
10. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) +01:17
...
31. Mathias Vacek (Lidl – Trek) +08:56
90. Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) +38:21
144. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) +53:12
1. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG 08:46:55
2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +00:00
3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +00:23
4. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) +00:24
5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00:27
6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +00:48
7. Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) +00:53
8. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) +01:09
9. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) +01:11
10. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) +01:17
...
31. Mathias Vacek (Lidl – Trek) +08:56
90. Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) +38:21
144. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) +53:12
Top 5 o nejlepšího mladého jezdce
1. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) 08:47:19
2. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00:03
3. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +00:24
4. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) +00:45
5. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) +01:23
1. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) 08:47:19
2. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00:03
3. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +00:24
4. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) +00:45
5. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) +01:23
Top 5 vrchařské soutěže
1. Alex Baudin (EF Education – EasyPost) 12 bodů
2. Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) 9 bodů
3. Raúl García Pierna (Movistar) 6 bodů
4. Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) 5 bodů
5. Brandon McNulty (UAE Emirates – XRG) 4 body
1. Alex Baudin (EF Education – EasyPost) 12 bodů
2. Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) 9 bodů
3. Raúl García Pierna (Movistar) 6 bodů
4. Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) 5 bodů
5. Brandon McNulty (UAE Emirates – XRG) 4 body
Top 5 bodovací soutěže
1. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) 55 bodů
2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 44 bodů
3. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) 39 bodů
4. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 37 bodů
5. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 33 bodů
1. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) 55 bodů
2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 44 bodů
3. Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) 39 bodů
4. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 37 bodů
5. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 33 bodů
Čtvrtá etapa Tour de France měří 181,9 kilometru a po pyrenejské zkoušce do Les Angles přinese vlnitou trasu z Carcassonne do Foix. Není to ryzí horská etapa, ale ani den pro klasické sprintery. Převýšení etapy je 2700 metrů a nabízí čtyři vrchařské prémie: Col de Bedos, Col du Paradis, Col de Coudons a Col de Montségur.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:25.