    16.07.2026 13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý

    12. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 12. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 12. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    štvrtok, 16. júl 2026

    Štart:

    Magny-Cours o 13:30 h

    Cieľ:

    Chalon-sur-Saône cca o 17:40 h

    Dĺžka:

    179,1 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    45,8 km: šprintérska prémia


    76,5 km: horská prémia 4. kategórie


    97,8 km: horská prémia 4. kategórie


    159,4 km: horská prémia 4. kategórie

    Francúzsko má vo svojej športovej histórii nielen skvelých cyklistov. Výraznú stopu zanechalo aj vo svete F1, pričom k vôbec najúspešnejším pilotom patrí štvornásobný majster sveta Alain Prost.

    V rokoch 1991 až 2008 sa jazdila Veľká cena Francúzska na okruhu Magny-Cours, osemkrát sa tam tešil z víťazstva Michael Schumacher a pamätný je aj moment, keď voči nemu zdvihol prostredník David Coulthard.

    V roku 2026 bude okruh Magny-Cours slúžiť ako štartové miesto 12. etapy, pričom o 180 km neskôr sa bude finišovať v Chalon-sur-Saône. Na trati sú tri kopce štvrtej kategórie, no opäť by sa malo šprintovať.

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Menším problémom pre šprintérov môže byť stúpanie Morvan do Côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km, 4,3 %), ktoré vrcholí 20 km pred cieľom. Bude zaujímavé sledovať, či niektorý z rýchlikov stratí kontakt.

    Posledným víťazom etapy Tour de France v tomto meste je Dylan Groenewegen. V roku 2019 pokoril v záverečnom šprinte Caleba Ewana a Petra Sagana.

    Mapa 12. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 12. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 12. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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