12. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
štvrtok, 16. júl 2026
Štart:
Magny-Cours o 13:30 h
Cieľ:
Chalon-sur-Saône cca o 17:40 h
Dĺžka:
179,1 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
45,8 km: šprintérska prémia
76,5 km: horská prémia 4. kategórie
97,8 km: horská prémia 4. kategórie
159,4 km: horská prémia 4. kategórie
Francúzsko má vo svojej športovej histórii nielen skvelých cyklistov. Výraznú stopu zanechalo aj vo svete F1, pričom k vôbec najúspešnejším pilotom patrí štvornásobný majster sveta Alain Prost.
V rokoch 1991 až 2008 sa jazdila Veľká cena Francúzska na okruhu Magny-Cours, osemkrát sa tam tešil z víťazstva Michael Schumacher a pamätný je aj moment, keď voči nemu zdvihol prostredník David Coulthard.
V roku 2026 bude okruh Magny-Cours slúžiť ako štartové miesto 12. etapy, pričom o 180 km neskôr sa bude finišovať v Chalon-sur-Saône. Na trati sú tri kopce štvrtej kategórie, no opäť by sa malo šprintovať.
Menším problémom pre šprintérov môže byť stúpanie Morvan do Côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km, 4,3 %), ktoré vrcholí 20 km pred cieľom. Bude zaujímavé sledovať, či niektorý z rýchlikov stratí kontakt.
Posledným víťazom etapy Tour de France v tomto meste je Dylan Groenewegen. V roku 2019 pokoril v záverečnom šprinte Caleba Ewana a Petra Sagana.