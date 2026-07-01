21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
nedeľa, 26. júl 2026
Štart:
Thoiry o 16:15 h
Cieľ:
Champs-Élysées cca o 19:40 h
Dĺžka:
133 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
43,1 km: horská prémia 4. kategórie
72,2 km: šprintérska prémia
90,8 km: horská prémia 4. kategórie
106,7 km: horská prémia 4. kategórie
122,7 km: horská prémia 4. kategórie
Záverečná 21. etapa Tour de France 2026 prinesie tradičné finále v Paríži, no už nie v klasickom šprintérskom duchu.
Pelotón čaká 130 kilometrov z Thoiry na Champs-Élysées a opäť aj ikonický výjazd na Butte Montmartre. V roku 2025, keď bol prvýkrát zaradený do itinerára, výrazne zmenil charakter záverečného dňa "Starej dámy".
Deň sa začne v uvoľnenom tempe s tradičnými fotografiami a ceremóniami, no približne po 50 kilometroch dorazí pelotón do francúzskej metropoly. Následne sa rozbehne finálna časť pretekov, ktorá už pripomína klasiku.
Na Champs-Élysées čakajú jazdcov tri okruhy dlhé 6,8 kilometra, no rozhodujúci prvok prichádza v podobe okruhu s výjazdom na Montmartre.
Tento 1,1-kilometrový kopec s priemerom 5,9 % sa ide až trikrát, pričom poslednýkrát približne 6 kilometrov pred cieľom.
Práve Montmartre sa vlani postaral o výrazné selekcie aj nečakané scenáre. Kombinácia kociek, strmších pasáží a technického zjazdu smerom späť do centra Paríža dokáže rozbiť aj zdanlivo istý hromadný dojazd.
Riaditeľ pretekov Christian Prudhomme napriek tomu dúfa, že najsilnejší šprintéri budú mať stále šancu vyhrať.
Minuloročné finále dodalo vďaka Montmartre priam ideálnu bodku za Tour. Wout van Aert predviedol jeden z najpamätnejších výkonov, keď na parížskom kopci pri bazilike Sacré-Cœur dokázal zlomiť Tadeja Pogačara.
Aj tentoraz sa očakáva, že posledná etapa nebude len formalitou. Kombinácia mestských okruhov a kopca Montmartre môže priniesť otvorený boj až do záverečných kilometrov.