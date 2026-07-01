    26.07.2026 16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý

    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 21. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    nedeľa, 26. júl 2026

    Štart:

    Thoiry o 16:15 h

    Cieľ:

    Champs-Élysées cca o 19:40 h

    Dĺžka:

    133 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    43,1 km: horská prémia 4. kategórie

    72,2 km: šprintérska prémia

    90,8 km: horská prémia 4. kategórie

    106,7 km: horská prémia 4. kategórie

    122,7 km: horská prémia 4. kategórie

    Záverečná 21. etapa Tour de France 2026 prinesie tradičné finále v Paríži, no už nie v klasickom šprintérskom duchu. 

    Pelotón čaká 130 kilometrov z Thoiry na Champs-Élysées a opäť aj ikonický výjazd na Butte Montmartre. V roku 2025, keď bol prvýkrát zaradený do itinerára, výrazne zmenil charakter záverečného dňa "Starej dámy".

    Deň sa začne v uvoľnenom tempe s tradičnými fotografiami a ceremóniami, no približne po 50 kilometroch dorazí pelotón do francúzskej metropoly. Následne sa rozbehne finálna časť pretekov, ktorá už pripomína klasiku.

    Na Champs-Élysées čakajú jazdcov tri okruhy dlhé 6,8 kilometra, no rozhodujúci prvok prichádza v podobe okruhu s výjazdom na Montmartre.

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Tento 1,1-kilometrový kopec s priemerom 5,9 % sa ide až trikrát, pričom poslednýkrát približne 6 kilometrov pred cieľom.

    Práve Montmartre sa vlani postaral o výrazné selekcie aj nečakané scenáre. Kombinácia kociek, strmších pasáží a technického zjazdu smerom späť do centra Paríža dokáže rozbiť aj zdanlivo istý hromadný dojazd.

    Riaditeľ pretekov Christian Prudhomme napriek tomu dúfa, že najsilnejší šprintéri budú mať stále šancu vyhrať. 

    Minuloročné finále dodalo vďaka Montmartre priam ideálnu bodku za Tour. Wout van Aert predviedol jeden z najpamätnejších výkonov, keď na parížskom kopci pri bazilike Sacré-Cœur dokázal zlomiť Tadeja Pogačara. 

    Aj tentoraz sa očakáva, že posledná etapa nebude len formalitou. Kombinácia mestských okruhov a kopca Montmartre môže priniesť otvorený boj až do záverečných kilometrov.

    Mapa 21. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 21. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 21. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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