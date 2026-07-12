    Teplotná vlna mení Tour de France. Jazdci vyzývajú na zmenu harmonogramu etáp

    Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy.
    Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. júl 2026 o 16:42
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    Asociácia profesionálnych cyklistov rokuje s organizátormi o opatreniach.

    Čoraz viac cyklistov štartujúcich na Tour de France vyzýva organizátorov, aby v budúcnosti posunuli štarty etáp na skoršie hodiny.

    Dôvodom sú extrémne horúčavy, ktoré počas prebiehajúcej teplotnej vlny vo Francúzsku výrazne sťažujú podmienky jazdcov.

    Organizátori už v nedeľu skrátili deviatu etapu z Malemortu do Usselu približne o 30 kilometrov po vydaní červeného meteorologického varovania.

    „Je tu šialene horúco. Túto zmenu si vážime, naozaj pomáha. Ak bude globálne otepľovanie pokračovať týmto tempom, budeme musieť začať meniť časy štartov etáp,“ povedal pre AFP 35-ročný Austrálčan Luke Durbridge, ktorý štartuje na Tour de France už dvanástykrát.

    Asociácia profesionálnych cyklistov (CPA) v nedeľu uviedla, že o opatreniach súvisiacich s vysokými teplotami rokuje s organizátormi.

    Zároveň vyzvala na urýchlené rokovania počas zimy, aby sa ešte pred budúcoročnou Tour upravil harmonogram etáp.

    Durbridge navrhuje štarty okolo 9.30 alebo 10.00 h, aby pretekári dokončili etapy ešte pred popoludňajšími horúčavami.

    Nedeľňajšia etapa mala pôvodne štartovať o 13.45 h a skončiť približne o 17.30 h, teda počas najteplejšej časti dňa.

    Skrátenie trate na 155 kilometrov väčšina jazdcov privítala. „Znamená to o 45 minút menej v peci. Nášmu organizmu to trochu uľaví,“ uviedol Francúz Benjamin Thomas.

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    Zároveň upozornil, že kratšie etapy bývajú často ešte intenzívnejšie, keďže jazdci od úvodu útočia vo vysokom tempe.

    Športový riaditeľ Charly Wegelius z tímu EF Education-EasyPost však upozornil, že posunutie štartov nie je jednoduché.

    „Ľahko sa povie, aby sme začali hneď ráno. Treba však zosúladiť vysielanie približne 190 televíznych staníc, uzávierky ciest aj množstvo ďalších povolení.

    To sa nedá zmeniť za päť minút. Musíme zachovať chladnú hlavu a uvedomiť si, že všetci sa snažia urobiť maximum v rámci svojich možností,“ povedal.

    Fanúšikovia popri trati sa aj v nedeľu snažili cyklistom pomôcť vedrami s ľadom a dostatkom tekutín.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

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    9. etapa Tour de France 2026.
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    dnes 17:30
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