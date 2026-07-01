20. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
sobota, 25. júl 2026
Štart:
Le Bourg d'Oisans o 11:20 h
Cieľ:
Alpe d'Huez cca o 16:30 h
Dĺžka:
170,9 km
Profil:
horský
Prémie:
33,7 km: horská prémia HC kategórie
66,5 km: šprintérska prémia
87,6 km: horská prémia 1. kategórie
110,5 km: horská prémia HC kategórie
156,5 km: horská prémia HC kategórie
Dvadsiata etapa Tour de France 2026 je kráľovskou etapou a predstavuje vrchol celého ročníka. Na 171 kilometroch čaká pelotón až 5400 výškových metrov a štvorica ťažkých stúpaní.
Na záver sa jazdci druhýkrát počas tohto ročníka vyšplhajú na legendárny Alpe d’Huez, hoci tentokrát iba v jeho skrátenej podobe.
Hneď po štarte sa začína stúpať na Col de la Croix de Fer. Dlhý 24-kilometrový výjazd s priemerom 5,2 % síce nepôsobí extrémne strmo, no neustále sa meniaci profil s krátkymi zjazdmi bráni nájdeniu rytmu a preverí nohy favoritov.
Po zjazde pokračuje etapa ďalšou horskou klasikou – Col du Télégraphe (11,9 km, 7,1 %). Táto pasáž priamo ústi do legendárneho Col du Galibier, bez výrazného oddychu medzi stúpaniami.
Samotný Galibier pridáva ďalších 17,7 kilometrov s priemeeným stúpaním 6,9 %. S výškou 2 642 metrov nad morom ide o najvyšší bod podujatia. Prvý jazdec tam získa ocenenie Souvenir Henri Desgrange.
Po dlhom zjazde smerom k brehom jazera Lac du Chambon prichádza predposledná veľká skúška – Col de la Sarenne (12,8 km, 7,3 %).
Strmé pasáže - často s dvojcifernými sklonmi - robia z tohto výjazdu selektívny úsek, ktorý môže výrazne premiešať poradie pred finále. Z vrcholu Sarenne zostáva do Alpe d’Huez približne 14,5 kilometra.
Najskôr nasleduje zjazd a zvlnený terén, no záverečné kilometre opäť stúpajú priemerom 6,2 %. Práve úvodné rampy tohto finálneho výstupu bývajú najťažšie a často rozhodujú o víťazovi etapy.
Ak budú medzi favoritmi stále malé rozdiely, práve na tejto trase môžeme sledovať rozhodujúcu bitku o žltý dres. Riaditeľ Christian Prudhomme tvrdí, že len z názvov stúpaní sa cyklistom zatočí hlava.