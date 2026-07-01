    25.07.2026 11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý

    20. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 20. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 20. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 20. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    sobota, 25. júl 2026

    Štart:

    Le Bourg d'Oisans o 11:20 h 

    Cieľ:

    Alpe d'Huez cca o 16:30 h

    Dĺžka:

    170,9 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    33,7 km: horská prémia HC kategórie

    66,5 km: šprintérska prémia

    87,6 km: horská prémia 1. kategórie

    110,5 km: horská prémia HC kategórie

    156,5 km: horská prémia HC kategórie

    Dvadsiata etapa Tour de France 2026 je kráľovskou etapou a predstavuje vrchol celého ročníka. Na 171 kilometroch čaká pelotón až 5400 výškových metrov a štvorica ťažkých stúpaní. 

    Na záver sa jazdci druhýkrát počas tohto ročníka vyšplhajú na legendárny Alpe d’Huez, hoci tentokrát iba v jeho skrátenej podobe.

    Hneď po štarte sa začína stúpať na Col de la Croix de Fer. Dlhý 24-kilometrový výjazd s priemerom 5,2 % síce nepôsobí extrémne strmo, no neustále sa meniaci profil s krátkymi zjazdmi bráni nájdeniu rytmu a preverí nohy favoritov.

    Po zjazde pokračuje etapa ďalšou horskou klasikou – Col du Télégraphe (11,9 km, 7,1 %). Táto pasáž priamo ústi do legendárneho Col du Galibier, bez výrazného oddychu medzi stúpaniami. 

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Samotný Galibier pridáva ďalších 17,7 kilometrov s priemeeným stúpaním 6,9 %. S výškou 2 642 metrov nad morom ide o najvyšší bod podujatia. Prvý jazdec tam získa ocenenie Souvenir Henri Desgrange.

    Po dlhom zjazde smerom k brehom jazera Lac du Chambon prichádza predposledná veľká skúška – Col de la Sarenne (12,8 km, 7,3 %).

    Strmé pasáže - často s dvojcifernými sklonmi - robia z tohto výjazdu selektívny úsek, ktorý môže výrazne premiešať poradie pred finále. Z vrcholu Sarenne zostáva do Alpe d’Huez približne 14,5 kilometra.

    Najskôr nasleduje zjazd a zvlnený terén, no záverečné kilometre opäť stúpajú priemerom 6,2 %. Práve úvodné rampy tohto finálneho výstupu bývajú najťažšie a často rozhodujú o víťazovi etapy.

    Ak budú medzi favoritmi stále malé rozdiely, práve na tejto trase môžeme sledovať rozhodujúcu bitku o žltý dres. Riaditeľ Christian Prudhomme tvrdí, že len z názvov stúpaní sa cyklistom zatočí hlava.

    Mapa 20. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 20. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 20. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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