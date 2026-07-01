    15.07.2026 13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý

    11. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 11. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 11. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 11. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    streda, 15. júl 2026

    Štart:

    Vichy o 13:50 h

    Cieľ:

    Nevers cca o 17:40 h

    Dĺžka:

    161,3 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    27,8 km: šprintérska prémia


    32,9 km: horská prémia 4. kategórie


    123,4 km: horská prémia 4. kategórie

    Jedenásta etapa Tour de France 2026 bude záležitosťou šprintérov. Trasa z Vichy do Nevers obsahuje dve horské prémie, no tie sú skôr symbolické.

    Zaujímavé veci sa môžu diať na rýchlostnej prémii, ktorá je už na méte 28. kilometra. Pokiaľ sa dovtedy nevytvorí únik, k dispozícii budú solídne body (maximum 25, pozn.) v rámci súťaže o zelený dres. 

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Ďalších 70 bodov čaká v cieli na víťaza, ktorý napodobní Alessandra Petacchiho. Legendárny taliansky šprintér je totiž posledný cyklista, ktorý ovládol dojazd v meste Nevers. To sa písal ešte rok 2003.

    Mapa 11. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 11. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 11. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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