11. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
streda, 15. júl 2026
Štart:
Vichy o 13:50 h
Cieľ:
Nevers cca o 17:40 h
Dĺžka:
161,3 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
27,8 km: šprintérska prémia
32,9 km: horská prémia 4. kategórie
123,4 km: horská prémia 4. kategórie
Jedenásta etapa Tour de France 2026 bude záležitosťou šprintérov. Trasa z Vichy do Nevers obsahuje dve horské prémie, no tie sú skôr symbolické.
Zaujímavé veci sa môžu diať na rýchlostnej prémii, ktorá je už na méte 28. kilometra. Pokiaľ sa dovtedy nevytvorí únik, k dispozícii budú solídne body (maximum 25, pozn.) v rámci súťaže o zelený dres.
Ďalších 70 bodov čaká v cieli na víťaza, ktorý napodobní Alessandra Petacchiho. Legendárny taliansky šprintér je totiž posledný cyklista, ktorý ovládol dojazd v meste Nevers. To sa písal ešte rok 2003.