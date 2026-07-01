16. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
utorok, 21. júl 2026
Štart:
Évian-les-Bains o 13:00 h
Cieľ:
Thonon-les-Bains cca o 17:50 h
Dĺžka:
26,1 km
Profil:
zvlnená individuálna časovka
Prémie:
9,7 km: horská prémia 2. kategórie
Medzičasy:
4,8 km; 9,7 km; 18,1 km
Tretí a záverečný blok Tour de France 2026 odštartuje individuálna časovka na brehoch Ženevského jazera. Meria 26 kilometrov a profil napovedá, že to nebude žiadna prechádza po pobreží.
Trasa spája dve kúpeľné mestečká Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Cesta medzi nimi je však krátka a príliš jednoduchá, a tak organizátori posielajú pretekárov do kopcov okolo spomenutého jazera.
Hneď po štarte sa začína stúpanie na Côte de Larringes (9,6 km, 4,2 %), ktoré dosahuje nadmorskú výšku približne 800 metrov. Je to kopec 2. kategórie.
Za vrcholom nasleduje náročný a kľukatý sedemkilometrový zjazd. Posledných deväť kilometrov vedie po rovine až do cieľa.
Individuálna časovka preverí celý pelotón, vrátane tých najlepších, a určite bude dôležitá pre celkové poradie Tour de France. Kto stratí čas v Thonon-les-Bains, posledné dni ho bude len ťažko naháňať.