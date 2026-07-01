    21.07.2026 13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
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    individuálna časovka

    16. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 16. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 16. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    utorok, 21. júl 2026

    Štart:

    Évian-les-Bains o 13:00 h

    Cieľ:

    Thonon-les-Bains cca o 17:50 h

    Dĺžka:

    26,1 km

    Profil:

    zvlnená individuálna časovka

    Prémie:

    9,7 km: horská prémia 2. kategórie

    Medzičasy:

    4,8 km; 9,7 km; 18,1 km

    Tretí a záverečný blok Tour de France 2026 odštartuje individuálna časovka na brehoch Ženevského jazera. Meria 26 kilometrov a profil napovedá, že to nebude žiadna prechádza po pobreží. 

    Trasa spája dve kúpeľné mestečká Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Cesta medzi nimi je však krátka a príliš jednoduchá, a tak organizátori posielajú pretekárov do kopcov okolo spomenutého jazera. 

    Hneď po štarte sa začína stúpanie na Côte de Larringes (9,6 km, 4,2 %), ktoré dosahuje nadmorskú výšku približne 800 metrov. Je to kopec 2. kategórie.

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Za vrcholom nasleduje náročný a kľukatý sedemkilometrový zjazd. Posledných deväť kilometrov vedie po rovine až do cieľa. 

    Individuálna časovka preverí celý pelotón, vrátane tých najlepších, a určite bude dôležitá pre celkové poradie Tour de France. Kto stratí čas v Thonon-les-Bains, posledné dni ho bude len ťažko naháňať. 

    Mapa 16. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 16. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 16. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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