15. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
nedeľa, 19. júl 2026
Štart:
Champagnole o 13:10 h
Cieľ:
Plateau de Solaison cca o 17:55 h
Dĺžka:
183,9 km
Profil:
horský
Prémie:
17,3 km: šprintérska prémia
36,8 km: horská prémia 3. kategórie
136 km: horská prémia 1. kategórie
146 km: horská kategória 3. kategórie
183,9 km: horská prémia HC kategórie
Druhý týždeň zakončí pelotón horskou skúškou s náročným dojazdom do kopca. Na cyklistov čaká v 15. etape Tour de France 2026 bezmála 184 kilometrov, počas ktorých nastúpajú približne 4-tisíc výškových metrov.
Po úvode, v ktorom pôjdu pretekári prevažne do kopca a okrem šprintérskej prémie pretnú aj vrchol Col de la Savine (15,2 km, 3,6 %), etapa trochu povolí.
V jej závere však čakajú na jazdcov ešte tri kategorizované stúpania.
Col de la Croisette (7,6 km, 8,8 %) je vrch prvej kategórie, ktorý má miestami až 11-percentný sklon a pretekárom dá poriadne zabrať.
Hneď po ňom cyklisti vystúpajú na krátky, no intenzívny kopec Côte de la Moussière (2,5 km, 7,3 %), ale rozhodovať sa bude na poslednom stúpaní dňa - pri horskom dojazde na Plateau de Solaison (11,3 km, 9,1 %).
Stúpanie najvyššej HC kategórie má priemerný sklon viac ako deväť percent, čo budú v nohách cítiť aj tí najlepší vrchári. "Je to odrazový mostík k sláve," píše o kopci riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.
Pätnásta etapa môže byť kľúčová v druhom týždni a práve po nej sa definitívne dozvieme, kto sa bude v závere Tour skutočne uchádzať o žltý dres.