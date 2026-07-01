    19.07.2026 13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
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    hornatý

    15. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 15. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 15. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    nedeľa, 19. júl 2026

    Štart:

    Champagnole o 13:10 h

    Cieľ:

    Plateau de Solaison cca o 17:55 h

    Dĺžka:

    183,9 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    17,3 km: šprintérska prémia

    36,8 km: horská prémia 3. kategórie

    136 km: horská prémia 1. kategórie

    146 km: horská kategória 3. kategórie

    183,9 km: horská prémia HC kategórie

    Druhý týždeň zakončí pelotón horskou skúškou s náročným dojazdom do kopca. Na cyklistov čaká v 15. etape Tour de France 2026 bezmála 184 kilometrov, počas ktorých nastúpajú približne 4-tisíc výškových metrov. 

    Po úvode, v ktorom pôjdu pretekári prevažne do kopca a okrem šprintérskej prémie pretnú aj vrchol Col de la Savine (15,2 km, 3,6 %), etapa trochu povolí. 

    V jej závere však čakajú na jazdcov ešte tri kategorizované stúpania.

    Col de la Croisette (7,6 km, 8,8 %) je vrch prvej kategórie, ktorý má miestami až 11-percentný sklon a pretekárom dá poriadne zabrať.  

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Hneď po ňom cyklisti vystúpajú na krátky, no intenzívny kopec Côte de la Moussière (2,5 km, 7,3 %), ale rozhodovať sa bude na poslednom stúpaní dňa - pri horskom dojazde na Plateau de Solaison (11,3 km, 9,1 %). 

    Stúpanie najvyššej HC kategórie má priemerný sklon viac ako deväť percent, čo budú v nohách cítiť aj tí najlepší vrchári. "Je to odrazový mostík k sláve," píše o kopci riaditeľ pretekov Christian Prudhomme. 

    Pätnásta etapa môže byť kľúčová v druhom týždni a práve po nej sa definitívne dozvieme, kto sa bude v závere Tour skutočne uchádzať o žltý dres. 

    Mapa 15. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 15. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 15. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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