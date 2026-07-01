    17.07.2026 13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý

    13. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 13. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 13. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 13. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    piatok, 17. júl 2026

    Štart:

    Dole o 13:00 h

    Cieľ:

    Belfort cca o 18:00 h

    Dĺžka:

    205,8 km

    Profil:

    kopcovitý

    Prémie:

    137,8 km: šprintérska prémia

    157,4 km: horská prémia 3. kategórie

    175,9 km: horská prémia 1. kategórie

    S dĺžkou necelých 206 kilometrov je 13. etapa najdlhšou na Tour de France 2026. A je to tiež jediná etapa v itinerári, ktorá prekročí dve stovky kilometrov. 

    Podľa riaditeľa pretekov Christiana Prudhommea môže jej atypický profil nahrávať úniku, no v skutočnosti sa o víťazovi rozhodne až priamo na trati. 

    Pelotón sa cez spočiatku nenáročný profil presunie do pohoria Vogézy. Prechádzať bude aj cez Mélisey, rodné mesto obľúbeného Thibauta Pinota. 

    Úvodných 150 kilometrov neobsahuje žiadne kategorizované stúpanie, až v závere budú na pretekárov čakať dva relatívne špecifické kopce. 

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Stúpanie 3. kategórie na Col des Croix (5,4 km, 4,9 %) môže naznačiť, ktorí jazdci majú pred víkendom najviac síl. 

    Po krátkom zjazde do údolia rieky Moselle príde na rad Ballon d’Alsace (8,7 km, 6,9 %), historicky významný kopec. Práve toto miesto sa v roku 1904 stalo prvým horským stúpaním v dejinách Tour. Vrcholí 30 km pred cieľom. 

    Trasa potom klesá až do cieľového mesta Belfort, hoci cyklistov v posledných piatich kilometroch preverí aj 800-metrové stúpanie s priemerným sklonom okolo 8 %, ktoré môže definitívne určiť víťaza etapy. 

    Mapa 13. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 13. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 13. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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