13. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
piatok, 17. júl 2026
Štart:
Dole o 13:00 h
Cieľ:
Belfort cca o 18:00 h
Dĺžka:
205,8 km
Profil:
kopcovitý
Prémie:
137,8 km: šprintérska prémia
157,4 km: horská prémia 3. kategórie
175,9 km: horská prémia 1. kategórie
S dĺžkou necelých 206 kilometrov je 13. etapa najdlhšou na Tour de France 2026. A je to tiež jediná etapa v itinerári, ktorá prekročí dve stovky kilometrov.
Podľa riaditeľa pretekov Christiana Prudhommea môže jej atypický profil nahrávať úniku, no v skutočnosti sa o víťazovi rozhodne až priamo na trati.
Pelotón sa cez spočiatku nenáročný profil presunie do pohoria Vogézy. Prechádzať bude aj cez Mélisey, rodné mesto obľúbeného Thibauta Pinota.
Úvodných 150 kilometrov neobsahuje žiadne kategorizované stúpanie, až v závere budú na pretekárov čakať dva relatívne špecifické kopce.
Stúpanie 3. kategórie na Col des Croix (5,4 km, 4,9 %) môže naznačiť, ktorí jazdci majú pred víkendom najviac síl.
Po krátkom zjazde do údolia rieky Moselle príde na rad Ballon d’Alsace (8,7 km, 6,9 %), historicky významný kopec. Práve toto miesto sa v roku 1904 stalo prvým horským stúpaním v dejinách Tour. Vrcholí 30 km pred cieľom.
Trasa potom klesá až do cieľového mesta Belfort, hoci cyklistov v posledných piatich kilometroch preverí aj 800-metrové stúpanie s priemerným sklonom okolo 8 %, ktoré môže definitívne určiť víťaza etapy.