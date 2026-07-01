14. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
sobota 18. júl 2026
Štart:
Mulhouse o 13:10 h
Cieľ:
Le Markstein cca o 17:40 h
Dĺžka:
155,3 km
Profil:
horský
Prémie:
12,6 km: šprintérska prémia
36,6 km: horská prémia 1. kategórie
71,3 km: horská prémia 2. kategórie
94,4 km: horská prémia 1. kategórie
149,4 km: horská prémia 1. kategórie
Sobotná 14. etapa Tour de France 2026 bude skutočným testom odolných vrchárov aj lídrov celkového poradia. Pelotón v zaujímavom profile prejde cez pohorie Vogézy a nastúpa celkovo 3 800 výškových metrov.
Etapa odštartuje v meste Mulhouse a už po niekoľkých kilometroch začne prvé veľké stúpanie dňa na Grand Ballon (21,5 km, 8,1 %).
Po ňom pretekári prvýkrát prejdú cieľom v Le Markstein a vydajú sa na viac ako stokilometrový okruh cez ďalšie tri kopce.
Jedným z nich je Ballon d’Alsace (8,7 km, 6,9 %), prvé horské stúpanie v histórii Tour, na ktoré cyklisti „vyliezli" aj v piatkovej trinástej etape.
Rozhodovať sa bude v samotnom závere.
Pelotón postupne vyjde na Geishouse (10,9 km, 7,3 %) a po krátkej prestávke bez ostrého zjazdu začne stúpanie na Col du Haag (11,2 km, 7,3 %), čo je lesný chodník prerobený na cyklotrasu. Odtiaľ zostáva do cieľa 6 km.
Lyžiarske stredisko Le Markstein hostilo záver etapy aj v roku 2023. Hoci sa z etapového víťazstva radoval Tadej Pogačar, celkové prvenstvo a úspešnú obhajobu na Tour spečatil Jonas Vingegaard.
Súboj najväčších favoritov sa očakáva aj tentoraz, náročná štrnásta etapa môže zamiešať rozdielmi v celkovej klasifikácii.