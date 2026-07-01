    18.07.2026 13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
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    hornatý

    14. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 14. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 14. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    sobota 18. júl 2026

    Štart:

    Mulhouse o 13:10 h

    Cieľ:

    Le Markstein cca o 17:40 h

    Dĺžka:

    155,3 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    12,6 km: šprintérska prémia

    36,6 km: horská prémia 1. kategórie

    71,3 km: horská prémia 2. kategórie

    94,4 km: horská prémia 1. kategórie

    149,4 km: horská prémia 1. kategórie

    Sobotná 14. etapa Tour de France 2026 bude skutočným testom odolných vrchárov aj lídrov celkového poradia. Pelotón v zaujímavom profile prejde cez pohorie Vogézy a nastúpa celkovo 3 800 výškových metrov. 

    Etapa odštartuje v meste Mulhouse a už po niekoľkých kilometroch začne prvé veľké stúpanie dňa na Grand Ballon (21,5 km, 8,1 %).

    Po ňom pretekári prvýkrát prejdú cieľom v Le Markstein a vydajú sa na viac ako stokilometrový okruh cez ďalšie tri kopce. 

    Jedným z nich je Ballon d’Alsace (8,7 km, 6,9 %), prvé horské stúpanie v histórii Tour, na ktoré cyklisti „vyliezli" aj v piatkovej trinástej etape. 

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Rozhodovať sa bude v samotnom závere.

    Pelotón postupne vyjde na Geishouse (10,9 km, 7,3 %) a po krátkej prestávke bez ostrého zjazdu začne stúpanie na Col du Haag (11,2 km, 7,3 %), čo je lesný chodník prerobený na cyklotrasu. Odtiaľ zostáva do cieľa 6 km. 

    Lyžiarske stredisko Le Markstein hostilo záver etapy aj v roku 2023. Hoci sa z etapového víťazstva radoval Tadej Pogačar, celkové prvenstvo a úspešnú obhajobu na Tour spečatil Jonas Vingegaard. 

    Súboj najväčších favoritov sa očakáva aj tentoraz, náročná štrnásta etapa môže zamiešať rozdielmi v celkovej klasifikácii.

    Mapa 14. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 14. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 14. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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