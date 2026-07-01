    24.07.2026 14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
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    hornatý

    19. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 19. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 19. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 19. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    piatok, 24. júl 2026

    Štart:

    Gap o 14:00 h

    Cieľ:

    Alpe d'Huez cca o 17:35

    Dĺžka:

    127,9 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    4,8 km: horská prémia 2. kategórie

    25,2 km: horská prémia 1. kategórie

    89,4 km: šprintérska prémia

    99,2 km: horská prémia 2. kategórie

    127,9 km: horská prémia HC kategórie

    Devätnásta etapa Tour de France 2026 patrí medzi najočakávanejšie celých pretekov. Na 128-kilometrovej trati z mesta Gap čaká pelotón jedna z najikonickejších horských skúšok v cyklistike - Alpe d’Huez.

    Organizátori nedajú pretekárom vydýchnuť od samého začiatku. Hneď po štarte sa začína stúpať na Col Bayard (5,1 km, 7,2 %).

    Po zjazde nasleduje ešte tvrdšie stúpanie v podobe Col du Noyer (7,2 km, 8,5 %), ktorý patrí medzi najnáročnejšie výjazdy celého dňa.

    Po dvoch úvodných selekciách sa profil na chvíľu upokojí. Pelotón prejde zvlneným terénom, kde sa budú skupiny postupne opäť formovať. 

    Profily všetkých etáp

    1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 5. ETAPA 6. ETAPA 7. ETAPA 8. ETAPA 9. ETAPA 10. ETAPA 11. ETAPA 12. ETAPA 13. ETAPA 14. ETAPA 15. ETAPA 16. ETAPA 17. ETAPA 18. ETAPA 19. ETAPA 20. ETAPA 21. ETAPA

    Tour de France 2026

    Lenže pokoj v pelotóne nebude trvať dlho. Necelých 30 km pred cieľom jazdci prejdú cez Col d’Ornon (5,4 km, 6,4 %) - poslednú prémiu pred veľkým finále.

    Potom už čaká Bourg d’Oisans, tradičná brána na jeden z najslávnejších výjazdov na svete. Alpe d’Huez (13,8 km, 8,1 %) so svojimi 21 serpentínami patrí medzi ikonické kopce Tour de France a prináša dramatické momenty. 

    Samotný výstup je rovnomerne tvrdý, no rozhodujúce pasáže prichádzajú najmä v úvode a potom v strednej časti stúpania. Práve tam sa zvyčajne lámu nohy aj ambície favoritov.

    Posledným víťazom etapy na tomto vrchole je britský univerzál Thomas Pidcock, ktorý tu v roku 2022 triumfoval po sólovom úniku.

    Mapa 19. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 19. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 19. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 13:40
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