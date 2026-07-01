19. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
piatok, 24. júl 2026
Štart:
Gap o 14:00 h
Cieľ:
Alpe d'Huez cca o 17:35
Dĺžka:
127,9 km
Profil:
horský
Prémie:
4,8 km: horská prémia 2. kategórie
25,2 km: horská prémia 1. kategórie
89,4 km: šprintérska prémia
99,2 km: horská prémia 2. kategórie
127,9 km: horská prémia HC kategórie
Devätnásta etapa Tour de France 2026 patrí medzi najočakávanejšie celých pretekov. Na 128-kilometrovej trati z mesta Gap čaká pelotón jedna z najikonickejších horských skúšok v cyklistike - Alpe d’Huez.
Organizátori nedajú pretekárom vydýchnuť od samého začiatku. Hneď po štarte sa začína stúpať na Col Bayard (5,1 km, 7,2 %).
Po zjazde nasleduje ešte tvrdšie stúpanie v podobe Col du Noyer (7,2 km, 8,5 %), ktorý patrí medzi najnáročnejšie výjazdy celého dňa.
Po dvoch úvodných selekciách sa profil na chvíľu upokojí. Pelotón prejde zvlneným terénom, kde sa budú skupiny postupne opäť formovať.
Lenže pokoj v pelotóne nebude trvať dlho. Necelých 30 km pred cieľom jazdci prejdú cez Col d’Ornon (5,4 km, 6,4 %) - poslednú prémiu pred veľkým finále.
Potom už čaká Bourg d’Oisans, tradičná brána na jeden z najslávnejších výjazdov na svete. Alpe d’Huez (13,8 km, 8,1 %) so svojimi 21 serpentínami patrí medzi ikonické kopce Tour de France a prináša dramatické momenty.
Samotný výstup je rovnomerne tvrdý, no rozhodujúce pasáže prichádzajú najmä v úvode a potom v strednej časti stúpania. Práve tam sa zvyčajne lámu nohy aj ambície favoritov.
Posledným víťazom etapy na tomto vrchole je britský univerzál Thomas Pidcock, ktorý tu v roku 2022 triumfoval po sólovom úniku.