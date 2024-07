Slovák v rankingu WBA spolu s Joshuom, Usykom či Furym? Čoskoro možno realita

Na talentovaného Slovaká čakajú najväčšie zápasy kariéry, ktoré by Slovensko dostali do pozornosti miliónov divákov.

„Ak by sa mi podarilo obhájiť tento opasok. Mám prísľub, že by som mohol bojovať o titul interkontinentálneho šampióna WBA, a to by mi mohlo zaručiť posun do rankingu, v ktorom sú mega-hviezdy boxu ako Fury či Joshua.

Nie je to len teoretická rovina, je to veta, ktorá nedávno zaznela v telefonáte so zástupcom WBA,“ konštatoval Kocsis, ktorý každú zo siedmich výhier získal pred limitom.