ONLINE: Preteky šprintu na Veľkej cene Veľkej Británie dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Veľkej Británie.
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Ešte predtým je na okruhu v Silverstone na programe šprint. Pole position si v kvalifikácii vybojoval Lewis Hamilton na Ferrari, vedľa neho z druhej priečky vyštartuje jazdec Mercedesu a priebežný líder poradia Andrea Kimi Antonelli.
Kde sledovať formulu 1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Preteky šprintu na Veľkej cene Veľkej Británie 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
04.07.2026 o 13:00
Šprint Veľkej ceny V. Británie
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minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte – šprint
1. rad: Lewis Hamilton (GBR), Andrea Kimi Antonelli (ITA)
2. rad: Max Verstappen (NED), Charles Leclerc (MON)
3. rad: George Russell (GBR), Lando Norris (GBR)
4. rad: Oscar Piastri (AUS), Isack Hadjar (FRA)
5. rad: Liam Lawson (NZL), Arvid Lindblad (GBR)
6. rad: Pierre Gasly (FRA), Gabriel Bortoleto (BRA)
7. rad: Nico Hülkenberg (GER), Franco Colapinto (ARG)
8. rad: Carlos Sainz (ESP), Alexander Albon (THA)
9. rad: Oliver Bearman (GBR), Esteban Ocon (FRA)
10. rad: Sergio Pérez (MEX), Valtteri Bottas (FIN)
11. rad: Fernando Alonso (ESP), Lance Stroll (CAN)
1. rad: Lewis Hamilton (GBR), Andrea Kimi Antonelli (ITA)
2. rad: Max Verstappen (NED), Charles Leclerc (MON)
3. rad: George Russell (GBR), Lando Norris (GBR)
4. rad: Oscar Piastri (AUS), Isack Hadjar (FRA)
5. rad: Liam Lawson (NZL), Arvid Lindblad (GBR)
6. rad: Pierre Gasly (FRA), Gabriel Bortoleto (BRA)
7. rad: Nico Hülkenberg (GER), Franco Colapinto (ARG)
8. rad: Carlos Sainz (ESP), Alexander Albon (THA)
9. rad: Oliver Bearman (GBR), Esteban Ocon (FRA)
10. rad: Sergio Pérez (MEX), Valtteri Bottas (FIN)
11. rad: Fernando Alonso (ESP), Lance Stroll (CAN)
Výsledky kvalifikácie
1. Lewis Hamilton (GBR)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA)
3. Max Verstappen (NED)
4. Charles Leclerc (MON)
5. George Russell (GBR)
6. Lando Norris (GBR)
7. Oscar Piastri (AUS)
8. Isack Hadjar (FRA)
9. Liam Lawson (NZL)
10. Arvid Lindblad (GBR)
11. Pierre Gasly (FRA)
12. Gabriel Bortoleto (BRA)
13. Nico Hülkenberg (GER)
14. Franco Colapinto (ARG)
15. Carlos Sainz (ESP)
16. Alexander Albon (THA)
17. Oliver Bearman (GBR)
18. Esteban Ocon (FRA)
19. Sergio Pérez (MEX)
20. Valtteri Bottas (FIN)
21. Fernando Alonso (ESP)
22. Lance Stroll (CAN)
1. Lewis Hamilton (GBR)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA)
3. Max Verstappen (NED)
4. Charles Leclerc (MON)
5. George Russell (GBR)
6. Lando Norris (GBR)
7. Oscar Piastri (AUS)
8. Isack Hadjar (FRA)
9. Liam Lawson (NZL)
10. Arvid Lindblad (GBR)
11. Pierre Gasly (FRA)
12. Gabriel Bortoleto (BRA)
13. Nico Hülkenberg (GER)
14. Franco Colapinto (ARG)
15. Carlos Sainz (ESP)
16. Alexander Albon (THA)
17. Oliver Bearman (GBR)
18. Esteban Ocon (FRA)
19. Sergio Pérez (MEX)
20. Valtteri Bottas (FIN)
21. Fernando Alonso (ESP)
22. Lance Stroll (CAN)
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu v Silverstone.
Po napínavej šprintovej kvalifikácii nás čaká aj šprint. Z pole position odštartuje domáci miláčik Lewis Hamilton, ktorý len tesne zdolal Kimiho Antonelliho. Tretie miesto v kvalifikácii patrilo Maxovi Verstappenovi.
Potvrdí Lewis Hamilton svoju výbornú formu, keď okrem šprintovej kvalifikácie ovládol aj 1. tréning alebo sa tentokrát z prvého miesta bude tešiť niekto iný?
Po napínavej šprintovej kvalifikácii nás čaká aj šprint. Z pole position odštartuje domáci miláčik Lewis Hamilton, ktorý len tesne zdolal Kimiho Antonelliho. Tretie miesto v kvalifikácii patrilo Maxovi Verstappenovi.
Potvrdí Lewis Hamilton svoju výbornú formu, keď okrem šprintovej kvalifikácie ovládol aj 1. tréning alebo sa tentokrát z prvého miesta bude tešiť niekto iný?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 13:00.