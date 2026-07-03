Ghana chce urobiť hrdou celú Afriku. Nezdolaná Kolumbia bude papierový favorit

Šestnásťfinálovú fázu MS 2026 uzavrie v noci na nedeľu duel Kolumbie s Ghanou.
Tieto krajiny sa pobijú o to, ktorá z nich sa druhýkrát vo svojej histórii prebojuje cez prvé kolo vyraďovacej časti. Zápas je na programe v sobotu o 3.30 SELČ na štadióne Arrowhead v Kansas City.
Afričania postúpili na piaty šampionát v histórii, pričom najväčší úspech dosiahli v Juhoafrickej republike v roku 2010, keď sa prebojovali do štvrťfinále, v ktorom ich vyradil v jedenástkovom rozstrele Uruguaj. Zo skupiny postúpili aj štyri roky predtým, no stroskotali na prvej prekážke.
Kolumbia - Ghana
sobota 4. júla, 3.30 h SELČ, Arrowhead Stadium (Kansas City)
predpokladané zostavy:
Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, J. Arias - Rodriguez, Suarez, Diaz
Ghana: Asare - Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah - Partey - Semenyo, Yirenkyi, Sibo, Sulemana - Ayew
rozhodujú: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.)
Kolumbia je na šiestych majstrovstvách sveta a aj jej najväčším úspechom je štvrťfinále. V roku 2014 v ňom podľahla domácej Brazílii. Zo skupiny postúpila aj v rokoch 1990 a 2018, no vypadla v 1. kole.
Kolumbijčania predvádzajú na šampionáte výborné výkony, na úvod zdolali Uzbekistan (3:1), následne dominovali aj proti DR Kongu (1:0) a o tretí triumf nad Portugalskom (0:0) ich obral neuznaný gól z druhej minúty nadstavenia pre tesný ofsajd. Napriek tomu vyhrali K-skupinu a proti Ghane sú papieroví favoriti.
„Myslím si, že sme proti Portugalsku odohrali skvelý zápas od začiatku do konca. Zaslúžili sme si vyhrať, vytvorili sme si veľmi veľa šancí, žiaľ, chýbala nám lepšia koncovka,“ povedal tréner Nestor Lorenzo.
Jeho náprotivok Carlos Queiroz chce zvrátiť neúspešné vystúpenia afrických krajín v šestnásťfinále, do ktorého sa ich dostalo deväť, no vypadlo ich už päť. Postup si vybojovali len Maročania a pred piatkovými zápasmi boli v hre okrem Ghany ešte Egypt a Kapverdy, ktoré však čakala Argentína.
„Musíme to zlepšiť. Je na našich pleciach, aby sme pridali do ďalšieho kola ďalší africký tím. To je naša povinnosť,“ povedal Queiroz.
Jeho zverenci v skupine zdolali Panamu tesne 1:0, prekvapujúco remizovali s Anglickom (0:0) a podľahli Chorvátsku (1:2), pričom mali len 36% držanie lopty, čo je druhý najmenší údaj spomedzi šestnásťfinalistov a iba 15 striel, najmenej zo všetkých.
„Počujte, urobíme všetko, čo bude v našich silách, predvedieme šou a uvidíme, čo sa stane. Ale čo vám môžem zaručiť, je, že urobíme hrdou Afriku i Ghanu,“ agentúra AFP citovala kapitána Jordana Ayewa.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Výsledky šestnásťfinále MS vo futbale 2026
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále