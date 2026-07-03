    Kolumbia
    Kolumbia
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Kansas City
    03:30
    Ghana
    Ghana
    PrehľadPreview

    Ghana chce urobiť hrdou celú Afriku. Nezdolaná Kolumbia bude papierový favorit

    Radosť hráčov Ghany
    Radosť hráčov Ghany (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. júl 2026 o 12:50
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    Ghana nastúpi proti Kolumbii v Kansas City.

    Šestnásťfinálovú fázu MS 2026 uzavrie v noci na nedeľu duel Kolumbie s Ghanou.

    Tieto krajiny sa pobijú o to, ktorá z nich sa druhýkrát vo svojej histórii prebojuje cez prvé kolo vyraďovacej časti. Zápas je na programe v sobotu o 3.30 SELČ na štadióne Arrowhead v Kansas City.

    Afričania postúpili na piaty šampionát v histórii, pričom najväčší úspech dosiahli v Juhoafrickej republike v roku 2010, keď sa prebojovali do štvrťfinále, v ktorom ich vyradil v jedenástkovom rozstrele Uruguaj. Zo skupiny postúpili aj štyri roky predtým, no stroskotali na prvej prekážke.

    Kolumbia - Ghana

    sobota 4. júla, 3.30 h SELČ, Arrowhead Stadium (Kansas City)

    predpokladané zostavy:

    Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, J. Arias - Rodriguez, Suarez, Diaz

    Ghana: Asare - Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah - Partey - Semenyo, Yirenkyi, Sibo, Sulemana - Ayew

    rozhodujú: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.)

    Kolumbia je na šiestych majstrovstvách sveta a aj jej najväčším úspechom je štvrťfinále. V roku 2014 v ňom podľahla domácej Brazílii. Zo skupiny postúpila aj v rokoch 1990 a 2018, no vypadla v 1. kole.

    Kolumbijčania predvádzajú na šampionáte výborné výkony, na úvod zdolali Uzbekistan (3:1), následne dominovali aj proti DR Kongu (1:0) a o tretí triumf nad Portugalskom (0:0) ich obral neuznaný gól z druhej minúty nadstavenia pre tesný ofsajd. Napriek tomu vyhrali K-skupinu a proti Ghane sú papieroví favoriti.

    „Myslím si, že sme proti Portugalsku odohrali skvelý zápas od začiatku do konca. Zaslúžili sme si vyhrať, vytvorili sme si veľmi veľa šancí, žiaľ, chýbala nám lepšia koncovka,“ povedal tréner Nestor Lorenzo.

    Jeho náprotivok Carlos Queiroz chce zvrátiť neúspešné vystúpenia afrických krajín v šestnásťfinále, do ktorého sa ich dostalo deväť, no vypadlo ich už päť. Postup si vybojovali len Maročania a pred piatkovými zápasmi boli v hre okrem Ghany ešte Egypt a Kapverdy, ktoré však čakala Argentína.

    „Musíme to zlepšiť. Je na našich pleciach, aby sme pridali do ďalšieho kola ďalší africký tím. To je naša povinnosť,“ povedal Queiroz.

    Jeho zverenci v skupine zdolali Panamu tesne 1:0, prekvapujúco remizovali s Anglickom (0:0) a podľahli Chorvátsku (1:2), pričom mali len 36% držanie lopty, čo je druhý najmenší údaj spomedzi šestnásťfinalistov a iba 15 striel, najmenej zo všetkých.

    „Počujte, urobíme všetko, čo bude v našich silách, predvedieme šou a uvidíme, čo sa stane. Ale čo vám môžem zaručiť, je, že urobíme hrdou Afriku i Ghanu,“ agentúra AFP citovala kapitána Jordana Ayewa.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Výsledky šestnásťfinále MS vo futbale 2026

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    0 - 1
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles
    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Brazília
    Brazília
    2 - 1
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Nemecko
    Nemecko
    1 - 2 pp
    3 - 4 p.k.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Holandsko
    Holandsko
    1 - 2 pp
    2 - 3 p.k.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey
    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 2
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 0
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 04:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Mexiko
    Mexiko
    2 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City
    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Anglicko
    Anglicko
    2 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Belgicko
    Belgicko
    3 - 2 pp
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    USA
    USA
    2 - 0
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    3 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    03.07. 01:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    2 - 1
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    03.07. 05:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Vancouver | Vancouver
    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    04.07. 03:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Radosť hráčov Ghany
    Radosť hráčov Ghany
    Ghana chce urobiť hrdou celú Afriku. Nezdolaná Kolumbia bude papierový favorit
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Radosť hráčov Ghany
    Radosť hráčov Ghany
    Ghana chce urobiť hrdou celú Afriku. Nezdolaná Kolumbia bude papierový favorit
    dnes 12:50
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    Domov»MS vo futbale 2026»Ghana chce urobiť hrdou celú Afriku. Nezdolaná Kolumbia bude papierový favorit