Vlani získal titul v Nemecku, odvtedy nehral. Nitra angažovala kanadského útočníka

NITRA. Novou posilou extraligového klubu HK Nitra sa stal útočník Jaedon Descheneau. Dvadsaťdeväťročný Kanaďan pôsobil v minulej sezóne v nemeckej DEL, kde obliekal dres Eisbären Berlín, v aktuálnom ročníku bol bez angažmánu.

"Je to výborný korčuliar so slušnou palicovou technikou. Veríme, že sa čím skôr dostane do zápasového rytmu, nakoľko túto sezónu bol zatiaľ bez angažmánu.

Jeho schopnosti a veľmi zaujímavá hráčska minulosť na to dávajú veľké predpoklady," uviedol pre klubový web prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.