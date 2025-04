Tragická noc najlepšej značky sveta: Kapitán nevyskočil z lode, nechal ju potopiť

Bolo to gesto, ktoré hovorilo za všetko. „Mali sme šťastie, že sme sa dostali iba tri góly, mohli ich byť oveľa viac,“ priznal Bellingham.

BRATISLAVA. Bolo to vidieť nielen na ich tvárach. Hviezdny stredopoliar Realu Madrid Jude Bellingham stál s rukami vbok, pozrel na veľkú obrazovku nad rohom plným tancujúcich a blúzniacich fanúšikov Arsenalu. Chytal sa za hlavu a nadúval líca.

Hrdina Rice

„Šéf stroskotanej lode. Videl, čo sa stalo, a nevidel to. Nedokázal dostať mužstvo zo zápchy a z tlaku, do ktorého ho Arsenal dostal od úvodného hvizdu. Zmeny nič nepriniesli. Hra si vyžadovala rozhodnutia s ťažkými váhami a on sa vrátil k jednoduchej hre,“ dodal J.L. Calderón.

Hrdinom zápasu bol stredopoliar Declan Rice. „Jednoducho som si veril a trafil som to. Ešte ma to nezasiahlo, ale som nadšený, šťastný, v siedmom nebi. Myslím si, že až o niekoľko rokov mi dôjde, že to, čo som dnes urobil, bolo naozaj výnimočné,“ opisoval podľa uefa.com.