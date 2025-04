Nakopla ho likvidácia v Žiline, vyletel ako kométa. Bol to plán, ktorý vyšiel dokonale

BRATISLAVA. Píše jeden z najväčších a najneobyčajnejších príbehov v dejinách slovenskej ligy. Je to vývoj poľského chlapca, ktorý sa nebál urobiť cez Slovensko spiatočku a cez Podbrezovú a Žilinu sa dostal do najlepšej ligy sveta.

„Mal nervózny začiatok zápasu s niekoľkými chybami. Potom sa však dostal do hry a zaslúži si veľkú pochvalu za zlepšenie,“ hodnotil The Guardian a Poliakovi udelil vysoké hodnotenie 7 (na stupnici od 1 do 10). Najvyššiu známku dostali Declar Rice a Bukayo Saka - 9.

The London Standard sa domnieva, že Kiwior by mal hrať v odvetnom zápase v Madride, ktorý sa hrá o týždeň. „Poliak nastúpil namiesto Gabriela a po neistom začiatku bol celkom solídny. Zaslúži si udržať svoje miesto v odvetnom zápase.“

Poliaka vyzdvihol Pain In The Arsenal.

„Nakoniec sme ho kúpili ako prvú investíciu do Podbrezovej. Myslím, že sme zaplatili Belgičanom výkupné asi 100-tisíc eur,“ prezradil Jašurek. Priznal, že jeho poľský spoločník Paweł Jakub Zimonczyk mal Kiwiora dobre zmapovaného. Bolo to v roku 2018.

Vo Fortuna lige debutoval 16. februára 2019 v drese Podbrezovej.

„Chcel som sa konečne dostať do seniorského futbalu. To bol hlavný dôvod zmeny klubu. Vedel som, že v Anderlechte by som sa ťažko prebojoval do prvého tímu a bol najvyšší čas. Naskytla sa možnosť odísť na Slovensko a ja som ju využil," vysvetľoval Kiwi.

Do konca sezóny 2018/2019 odohral Kiwior vo farbách Podbrezovej 14 zápasov.

Pomohla mu likvidácia v Žiline