Aj keď vyhrávala, bola z Vlhovej nervózna. Shiffrinová prezradila, v čom je na ňu hrdá

BRATISLAVA. Keď pred zopár rokmi dostala Petra Vlhová otázku, aký je jej vzťah s Mikaelou Shiffrinovou, pomohla si paralelou z formuly 1. "Spýtajte sa Verstappena, či je kamarát s Hamiltonom," uviedla Liptáčka s tým, že je ťažké mať kamarátsky vzťah s vašim hlavným súperom na trati.

Pred začiatkom predošlej sezóny však priznala, že sa s Američankou možno aj kvôli svojmu zraneniu zblížili. Počas sústredenia v argentínskej Ushuaii bývali na rovnakom mieste a našli si čas aj na viac než zdvorilostné frázy.

V novembri zverejnila Shiffrinová na sociálnych sieťach krátku časť z ich rozhovoru, v ktorej ju Vlhová učila niekoľko slovenských slovíčok. Nezostalo však iba pri čučoriedke a guľôčke v jamôčke. Pretekárky hovorili o svojich začiatkoch, rivalite či pocitoch počas pretekov. "Konverzácia s Petrou bola jedna z najviac cool, aké som kedy zažila. Po všetkom, čím sme si od augusta prešli, je možno ešte aktuálnejšia," vravela rekordérka v počte víťazstiev vo Svetovom pohári. VIDEO: Mikaela Shiffrinová hovorí pre Sportnet o Petre Vlhovej

Štvalo ju, že bola večne druhá Bolo cítiť, že obe takmer 50-minútový rozhovor bavil. Nikdy predtým sa takto nerozprávali, no boli prirodzené a úprimné voči sebe. Napríklad, Vlhová priznala, že nebolo pre ňu ľahké, keď Shiffrinová takmer stále vyhrávala a ona bola za ňou večne na druhom mieste. Štvalo ju to, ako každého športovca, ktorý chce byť najlepší.

"Niekedy som si hovorila, ako môžem byť na tvojej úrovni, keď nemám taký veľký tím a podporu. Potom som to však všetko zahodila a zmenila myslenie. Prestala som sa s tebou porovnávať, sústredila sa na seba a pomalými krokmi som sa prebojovala k víťazstvu," uviedla Slovenka. Reakcia Shiffrinovej ju trochu prekvapila. Američanka totiž vravela, že aj keď vyhrávala preteky, pohľad na výsledky ju znervózňoval. VIDEO: Rozhovor Petry Vlhovej s Mikaelou Shiffrinovou

"Po celé tie roky som premýšľala, prečo si stále tak blízko za mnou (smiech). Hoci som preteky vyhrala, mala som pocit, že si ma zdolala. Bola si silná, konzistentná a tlačila na mňa, aby som sa zlepšovala," povedala. Zaujímavosťou je, že Vlhová prvýkrát zdolala Shiffrinovú v súboji o víťazstvo na jej domácej pôde v Aspene. V oboch kolách slalomu bola rýchlejšia a napokon triumfovala s náskokom 0,24 sekundy.

Vlhová už súboje vníma inak Od sezóny 2018/2019 platí, že pokiaľ obe stáli na štarte slalomu Svetového pohára, tak len osem zo 49 pretekov vyhral niekto iný ako ony. Vo vzájomnej bilancii má pomerne výrazne navrch Shiffrinová a hoci ju výkony lyžiarky z malého Slovenska znervózňovali, v konečnom dôsledku ju neustále posúvali na vyššiu úroveň.

Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Courcheveli pred Petrou Vlhovou a Fridou Hansdotterovou. (Autor: TASR/AP)

"Predstav si, že by sme nemali jedna druhú. Možno by si lyžovala inak a tvoja motivácia by bola nižšia. Teraz sa na tie súboje pozerám inak ako pred 5-6 rokmi. Vtedy som bola naštvaná, ale o pár rokov si povieme, že to bolo úžasné. Môžeme byť šťastné, že sme sa navzájom posúvali, aj keď to bolo stresujúce, pretože sme obe chceli zvíťaziť," hovorila slovenská lyžiarka, pričom jej americká súperka súhlasne kývala hlavou. Zhodli sa, že pre samotný šport by bola nuda, ak by Shiffrinová každé preteky vyhrávala o tri sekundy. Takto mala rivalku, ktorá na ňu tlačila a preto vedela, že ak neodvedie dobrú prácu, tak ju nezdolá.

Čo do počtu slalomových víťazstiev dokázala Vlhová zdolať rodáčku z Vailu len v sezóne 2020/2021. Vtedy vyhrala v obľúbených strediskách Levi (2x), Záhreb a Aare, ale doma v Jasnej jej ukradla víťazstvo Shiffrinová. "Mikaela mi povedala, že ju veľmi mrzí, že som nevyhrala. Vie, aké je to veľmi náročné vyhrať doma," vravela Vlhová v roku 2021. Inšpirácia pre celý svet Shiffrinovej sa v Nízkych Tatrách mimoriadne darí. Zo šiestich štartov v slalome a obrovskom slalome bola až päťkrát na pódiu a všetky tri štarty v najtočivejšej disciplíne pretavila vo víťazstvo. Okrem úspechov ju upútali v Jasnej aj fanúšikovia, ktorí vytvárajú fantastickú atmosféru. Jednu z najlepších v celom Svetovom pohári.

Mikaela Shiffrinová počas slalomu v Jasnej 2024. (Autor: TASR)

"Toľko ľudí vlani prišlo na preteky, niektorí tam boli už o 6.30 h a kričali tvoje meno. A to aj v nedeľu počas slalomu, hoci si tam nebola. Bolo to skvelé. Mám veľký rešpekt k tomu, čo si dosiahla so svojim tímom. Je to inšpirácia pre celý svet, špeciálne pre Slovensko, kde sa zvýšil záujem o lyžovanie. V tomto som na teba hrdá," povedala Shiffrinová.

Vlhovú takýto kompliment očividne veľmi potešil. Je šťastná, že 99 percent fanúšikov ju vníma pozitívne a že im môže prinášať radosť. "Možno je to tým, aká som osobnosť. Som úprimná a dávam najavo svoje pocity. Keď sa cítim zle, je to na mne vidno a nebudem sa za nič schovávať. Často sa stalo, že ma niekto zastavil a začal plakať, lebo to pre neho veľa znamená. Deti ma vnímajú ako vzor a som rada, že som vzor v pozitívnom zmysle," povedala Vlhová s čím Shiffrinová opäť súhlasila. "Si úprimná a priama. V angličtine sa tomu povie "no bullshit". Na nič sa nehráš, povieš, čo si myslíš, robíš, čo chceš a mnohí Slováci sa s tebou v tomto stotožňujú," reagovala Američanka.

Často o Shiffrinovej premýšľala Vlhová má na konte 33 víťazstiev, ak zrátame dokopy triumfy vo Svetovom pohári, v obrovskom slalome na MS 2019 a slalome na ZOH 2022. "V porovnaní s tebou je to stále trochu málo," reagovala s úsmevom Vlhová, no Shiffrinová prekrútila očami. Aj toto gesto potvrdzuje, že si nepotrpí na čísla, ale lyžuje preto, lebo to zbožňuje.

Vlhová neskôr povedala, že je hrdá na všetko čo dosiahla v doterajšej kariére a tiež priznala, čo na svojej veľkej súperke obdivuje. "Často som o tebe rozmýšľala. Ako môžeš byť stále na top úrovni? Prvý deň vyhráš, druhý tiež, potom ideš rýchlostné disciplíny a zase vyhráš. Viem, čo je za tým a ako náročné je zopakovať úspechy. Do toho pozornosť médií, tlak, každý hovorí o rekordoch a ty prídeš a dáš to. Tvoja technika je skvelá, ale z môjho pohľadu je najdôležitejšia tvoja mentálna stránka. Môžeš mať talent, tvrdo pracovať, ale pokiaľ nie si silná v hlave, tak to nejde," povedala Vlhová v rozhovore.