Prešov prebral za záhadných okolností. Hráči boli zo zmeny prekvapení, priznal Hynek

Koniec v českom klube FC Zbrojovka Brno ho prekvapil. Nečakane ho však oslovil líder MONACObet ligy 1. FC Tatran Prešov a ponuku sa rozhodol prijať. JAROSLAV HYNEK (49), ktorý je známy aj z pôsobenia v MŠK Žilina, vystriedal na lavičke Mareka Petruša. S najstarším slovenským klubom má jasný cieľ – postup do Niké ligy.

V článku sa dočítate Tri zápasy, tri výhry a žiadny inkasovaný gól. Takto si predstavoval začiatok?

Čo Prešovu na začiatku jari chýbalo?

Vymenili trénera lídra. Ako na to reagovali hráči?

Stretol sa už s trénerom Marekom Petrušom? Čo si povedali?

Ako prekvapivo skončil v Zbrojovke Brno?

Vedenie o jeho nominácii informovalo slabo? Ako to vnímal?

Zahrajú si na novom štadióne už v druhej lige?

Tri zápasy, tri víťazstvá a žiadny inkasovaný gól. Tak ste si zrejme predstavovali začiatok v Tatrane Prešov. Očakávania na výsledky sú vždy, keď sa urobí nejaká zmena. Pokiaľ sa darí a vyhrávate, je to dobré.

Hráči potom lepšie veria zmene, pre ktorú sa rozhodlo vedenie klubu. Bojujú za tím a náš cieľ, ktorým je postup do Niké ligy. Na čom ste po príchode pracovali, aby ste zlepšili výsledky a herný prejav mužstva? Odsledoval som si niekoľko zápasov a videl som, že tím má vybudované kvalitné základy. Vo vnútri je mentálne silný, vďaka čomu dokáže rozhodovať náročné zápasy. Do Prešova som prišiel po sérii horších výsledkov. Rozhodol som sa preto pre inú organizáciu, jednu postovú zmenu a upravil som pressing. Boli to tri zmeny, ktoré si v prvých troch zápasoch sadli. Z tímu cítim dobrú energiu, skúsení hráči to držia pokope, čo je veľmi dôležité.

Po vašom príchode ste zdolali Starú Ľubovňu (1:0), Humenné (3:0) a Považskú Bystricu (1:0). Aké poznatky vám tieto zápasy priniesli? Ukázali sme dobré vstupy do zápasov, v každom sme vyhrávali, čo je vždy pozitívne. Náročný bol najmä súboj s Považskou Bystricou, ktorá mala viacero šancí, no nedokázala byť efektívna. Ak chcete sláviť úspech, potrebujete však aj takéto momenty. Ešte pred vašim príchodom prehral Prešov na pôde Petržalky 0:1. Mužstvo vyzeralo ustráchane a nečakane stratilo všetky body. Vnímali ste to tak aj vy? Ako hovorím, je to o impulze, ktorý po zmene trénera môže prísť, ale aj nemusí. Faktorov slabšieho vstupu do jarnej časti mohlo byť viac, možno i menej vyladený útok. Tímu chýbali skúsení hráči Matej Franko a Stanislav Olejník. Do mužstva prišiel Martin Regáli, ktorý sa však potreboval zžiť s tímom, rozstrieľať sa. Hneď po príchode som cítil, že hráči majú môjho predchodcu Mareka Petruša veľmi radi, boli zo zmeny prekvapení. Zareagovali však profesionálne, dali do toho všetko a výsledok sa dostavil. Verím, že v nastolenom trende budeme pokračovať a dosiahneme cieľ, ktorým je postup do Niké ligy. Tím má pozitívnu energiu, čo je skvelé. Okrem tímového ducha musím spomenúť štandardné situácie, ktoré má výborne pripravené môj asistent Erik Havrila. Aj to je dôležitý fakt, vďaka ktorému máme z troch zápasov tri výhry.

Stretli ste sa s trénerom Marekom Petrušom? Nevyčítal vám niečo? Predsa, tréner lídra súťaže sa často nemení... Zhodou okolností sme sa stretli na mládežníckom zápase Prešova. Podali sme si ruky a prehodili pár slov, bolo to priateľské stretnutie v pozitívnom duchu. Takéto situácie sa stávajú, je to trénerská práca, osud. Samozrejme, že pre bývalého trénera je to nepríjemné, pretože spravil kus dobrej práce, prešiel s tímom kus cesty a dostal ho do určitej fázy, v ktorej to potreboval zlomiť. Vedenie sa však rozhodlo takto, čo sme si vysvetlili a popriali si všetko dobré. Veríme, že sa vytúžený postup podarí a obaja budeme mať na ňom podiel.

Prešovu dvakrát ušiel postup v baráži. Do tretice všetko dobré? Dôležité je, že sme zvládli zápasy s tímami, ktoré hrajú o zostup. A teraz sme zdolali aj silnú Považskú Bystricu, ktorá bola pre nás nepríjemný súper. Na ich štadióne sa vždy hrá ťažko, navyše, Prešov nemal s Považskou Bystricou dobré skúsenosti. Aj preto je skvelé, že sme to zvládli. Stále však nie je koniec, ideme od zápasu k zápasu a teraz nás čaká Liptovský Mikuláš. Pripravujeme sa veľmi zodpovedne a sústredíme sa na každý jeden krok. Veríme, že diváci nás opäť podporia a na domácom, požičanom štadióne, nám vytvoria atmosféru, aby sme spravili ďalší dôležitý posun a priblížili sa k nášmu cieľu.

Futbalisti Tatrana Prešov. (Autor: FC Tatran - facebook)

V Zbrojovke Brno ste hrali o záchranu v druhej lige, no razom bojujete o postup. Je to pre vás veľká zmena? Prešov mal viac kandidátov a ja som nebol medzi prvými. Funkcionári komunikovali s viacerými ľuďmi a nakoniec došli až ku mne. V Brne sme mali rozpracovanú robotu, ktorá si vyžadovala čas a trpezlivosť. V zime sme urobili ďalšiu vlnu zmien a boli sme na dobrej ceste. Aj v Zbrojovke sme to potrebovali určitým spôsobom zlomiť, no po prvej prehre ma vedenie odvolalo. Prekvapilo ma to, pretože ma funkcionári uisťovali, že dostanem dostatočný priestor. V Brne som urobil maximum, nikde som neutekal, svoju náročnú misiu som chcel dokončiť. Aj preto ma to emočne nezabilo, bol som plný energie. Nemal som teda žiadny problém preladiť na angažmán v Prešove. Zbrojovke prajem, aby jej toto rozhodnutie prinieslo úspech.

Najstarší slovenský klub má najvyššie ciele. Necítite sa byť pod tlakom? Samozrejme, že si uvedomujem zodpovednosť. Klub je však emočne dobre naladený, zdedil som výborný tím a realizák, takže nevidím dôvod, aby sme nesplnili naše ciele. V klube sú ľudia, ktorí chcú pracovať a ideme rovnakým smerom. Aj preto sa tu cítim veľmi dobre a môžem robiť prácu kvalitne. Ako ste vnímali, že vedenie o vašom nominovaní najskôr verejne neinformovalo? Videl som, že vedenie klubu sa do médií vyjadrilo. Na druhej strane, fanúšikovia to vnímali inak. Nemám pocit, že by sa to neprezentovalo, ale to už zrejme nie je otázka na mňa.

Pred štartom jarnej časti sa v médiách písalo, že Prešov disponuje najlepším kádrom v druhej lige. Súhlasíte? So Zlatými Moravcami máme najkvalitnejšie kádere, čo je fakt. Ak by sme však postúpili do Niké ligy a chceli sa v nej etablovať, musíme sa posilniť minimálne o piatich hráčov. Ako by ste porovnali českú a slovenskú druhú ligu? Ktorá je kvalitnejšia? Rozdiel je v šírke kvalitných tímov. V Česku ich je viac, preto sa tam hrá viac kvalitných zápasov. V Česku sú súčasťou druhej ligy silné akadémie Sparty, Slavie, Baníka Ostrava či Sigmy Olomouc, proti ktorým sa hrá veľmi ťažko. Mužstvá majú množstvo futbalistov s veľkým potenciálom a majú možnosť doplniť kádre o hráčov z prvých tímov, preto zápasy s nimi nie sú jednoduché. Ďalej tam sú tradičné kluby ako Líšeň, Vyškov či Vlašim, ktoré majú skúsených chalanov a potom sú tam dva, tri ambiciózne tímy ako teraz Žižkov, Zlín a Zbrojovka. Aj v slovenskej druhej lige je päť, šesť kvalitných klubov, ktoré by sa im vyrovnali, no v Česku je ich viac.

Aktuálne máte na čele náskok ôsmich bodov. Je to rozhodujúci rozdiel a priamy postup vám už nemôže ujsť? Je to sľubný náskok, no šesť kôl je ešte pred nami! Tím i klub musia na všetkých frontoch makať na plný plyn, aby dosiahli konečný úspech. Niké liga na novom štadióne. Ako to znie? Alebo na ňom stihnete ešte zápas v MONACObet lige? Prvá časť znie perfektne. Aktuálne sa dokončujú posledné veci, aby bol štadión pripravený na ME do 21 rokov. A či sa tam odohrá nektorý zápas aktuálnej druhej ligy? Vnímam, že se o tom diskutuje. Naše vedenie preto robí maximum. Verím v to, bolo by to krásne.

Tabuľka II. ligy