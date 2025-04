Hamšíkova akadémia sezónu dohrá. Bývalý reprezentant však už nechce pokračovať ako majiteľ

„Problémy neboli o nič väčšie ako v iných kluboch, takže sme tomu nepripisovali vážnosť. Stále sme boli presvedčení, že sa to nejako vyrieši. Zatiaľ sa mi stalo v každom klube, že mi výplaty meškali, to je vo futbale bežné. Nebral som to tragicky,“ povedal pre Sportnet tréner družstva U19 Denis Tomaškovič.

Zaskočila ho informácia, že budúcnosť klubu je neistá. „Je to prekvapujúce, všetci sme šokovaní. Brali sme to tak, že žiaľ, na Slovensku to tak funguje, ale všetko sa urovná a budeme pokračovať ďalej,“ potvrdil tréner.

Jeho veková kategória trénuje naďalej podľa plánu, štyrikrát do týždňa.

„Devätnástka pokračuje v takýchto tréningoch. A-mužstvo vzhľadom na vzniknutú situáciu trénuje dvakrát do týždňa,“ uviedol Tomaškovič. Niektorí hráči totiž deklarovali, že potrebujú si nájsť brigády, aby sa uživili.

Zdôraznil, že by bol nerád, ak by sa verejná mienka otočila voči Marekovi Hamšíkovi. „Mali by sme mu byť vďační za to, čo spravil pre futbal na Slovensku a že sa odhodlal postaviť akadémiu. Škoda, že takých ľudí nie je viacej,“ poznamenal Tomaškovič.