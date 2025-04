Bol terčom posmeškov. Gentleman s veľký srdcom utvoril nový rekord Ligy majstrov

Presný zásah Brazílčana sa zapísal do histórie a dodnes je považovaný za najlepšie zahraný priamy kop v histórii.

Bolo to v Lyone v zápase Francúzska s Brazíliou, Carlos vtedy trafil loptu vonkajškom chodidla tak, že obletela múr a nečakane skončila v sieti prekvapeného gólmana Fabiena Bartheza.

Legendárny gól napodobnil v utorok večer v zápase Ligy majstrov Arsenal – Real Madrid (3:0) 26-ročný Declan Rice, ktorý obstrelil múr a poslal loptu do siete.

„Stále si neuvedomujem, čo sa stalo. Asi až o niekoľko rokov mi dôjde, že to, čo som dosiahol, bolo naozaj výnimočné,“ dodal pre uefa.com

Si dobrý chlapec, prečo plačeš?

Declan Rice je anglický reprezentant a jeden z najlepších defenzívnych stredopoliarov na svete. Nepotrpí si však na hviezdne maniére a prezentuje sa hlavne poctivým prístupom a ctižiadostivosťou.

Narodil sa v roku 1999 v Londýne, odmalička však reprezentoval Írsko, pretože jeho starí rodičia z otcovej strany sú Íri.

Rice nebol najväčší talent, no dostal sa do akadémie Chelsea a neskôr West Hamu United, s ktorým vyhral Premier League hráčov do 21 rokov.

„Nebol najlepší, no odhodlanie a vytrvalosť mu pomohli presadiť sa,“ povedal o ňom jeden z prvých trénerov vo West Hame Trevor Bumstead.

Prvú profesionálnu zmluvu s Kladivármi podpísal v roku 2015. Stal sa jedným z mála hráčov, ktorý dosiahol métu päťdesiat zápasov v hlavnom tíme ako tínedžer.