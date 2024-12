Sporting v loňské sezoně opanoval portugalskou ligu o deset bodů. V té letošní se zatím drží na čele o dva body před druhou Benficou. Nicméně ta má zápas k dobru. Hosté jdou do dnešního zápasu poté, co v lize dvakrát za sebou prohráli. To v Lize mistrů jsou na desáté příčce. Sporting si vyšlápl doma na Manchester City a porazil jej 4:1. První porážka v Champions League se urodila až v posledním kole, kdy schtyl debakl s Arsenalem 1:5. Tou dobou již na lavičce Sportingu neseděl Rúben Amorim, který se momentálně chystá s Manchesterem United na utkání v Plzni. Celek z hlavního města Portugalska se opírá především o Viktora Gyökerese, jenž v minulé sezoně z pozice nejlepšího střelce portugalské ligy dovedl Sporting k titulu. V posledních týdnech se spekuluje o jeho odchodu do některé z TOP soutěží v Evropě.