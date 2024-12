RB Lipsko Liga mistrů Postoupilo do letošní LM ze čtvrtého místa Bundesligy. Lipsko se rok co rok drží nahoře, v horních příčkách tabulky. Hraje skvěle, nakupuje levně a draze prodává. Politika Red Bullu je jasná, vydělávat a být vidět. Letos je Lipsko zatím také čtvrté a rozhodně není vyřazeno z boje o titul, i když to proti Bayernu bude mít extra těžké. Bundesliga je z TOP 5 lig ta nejvyrovnanější. Momentálně kouká Lipsko na záda jen Bayernu, Frankfurtu a Leverkusenu, samá zvučná jména. Sám jsem zvědavý, jak dopadne. Lipsku se v letošní nově udělané fázi základní části nedaří. Ještě nemá ani bod a postup už je v "trapu." Za Lipskem už je jen Slovan Bratislava švýcarský Young Boys Bern. LIpsko dalo zatím jen čtyři branky za pět duelů!! To nejde mít body, musí se vzpamatovat hlavně v ofenzívě na jeden gól vyhrávat nejde, alespoň ne pořád. Red Bull načal letošní ročník prohrou 2:1 v Madridu s Atléticem, to ještě vypadalo dobře, žádná panika. Pak ovšem přišly dvě prohry na domácí půdě. S Juventusem (2:3) a Liverpoolem ˇ(0:1). Lipsko mohlo žehrat na opravdu supertěžký los, ale to se v Lize mistrů nedělá. Mělo se chytit v Glasgow na Celticu, jenže nechytlo podlehlo tam skotskému klubu 1:3. Nakonec přidalo prohru 0:1 s italským gigantem Interem Milán a to dohromady dává 0 bodů a skóre 4:10. Nyní je čeká Aston Villa, Sporting LIsabon a Sturm Graz, tak snad tu v dalších preview nebudeme žehrat na těžké soupeře a těžký los, a LIpsko bude mít nějaké ty bodíky, protože je potřebuje, nejen pro postup, ale i pro reklamu na svůj klub.

